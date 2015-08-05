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Audi A5 Sportback получила битопливную версию - автоновости

Audi A5 Sportback получила битопливную версию - автоновостиAudi A5 Sportback получила битопливную версию

Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi привезла на фестиваль концерна Volkswagen на австрийском озере Вертерзе прототип битопливного лифтбэка A5 Sportback g-tron. Автомобиль может работать как на бензине, так и на природном газе

Под капотом установлен 2-литровый двигатель TFSI мощностью 170 л.с., который агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (серийная версия получит и «механику»). Газовое оборудование установлено прямо на заводе, бак вмещает 19 килограммов газа и выполнен из армированного углеволокном пластика. До 100 км/ч на газу Audi A5 Sportback g-tron разгоняется за 8,5 секунды, максимальная скорость равна 226 км/ч.

На природном газе лифтбэк может проехать до 500 километров, после чего электроника автоматически переключит питание на бензин, увеличив запас хода еще на 450 километров.

Прототип представляет собой фактически серийный вариант. В серию вряд ли пойдут голубые суппорта, а светодиодные фонари получат ту же графику, что и те, что предлагаются сегодня для обычной версии. Также, прототип отличается двухцветной окраской: черный цвет плавно перетекает к задней части в синий, причем тут имеется рисунок в виде сот. В салоне можно обнаружить обшитые алькантарой сиденья и декоративные элементы, выполненные из углеволокна.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:46      |      Категория:  Автоновости
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