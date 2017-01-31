ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Валттери Боттас: Надеюсь, это был наш худший уик-энд сезона Валттери Боттас не смог довести гонку Ф1 в Монако до подиума и финишировал только на четвертом месте, уступив Даниэлю Риккардо. «Жаль, что я упустил первый свой подиум в Монако, – заявил Боттас. – Мы трудились не покладая рук на этой неделе, поэтому такой результат особенно разочаровывает. Пока Даниэль [Риккардо] ехал по чистой трассе, я застрял в трафике, из-за чего и лишился места на подиуме. Для нас этот уик-энд получился неудачным, поскольку у команды просто не было нужного темпа. По какой-то причине автомобилем Ferrari здесь управлять оказалось намного легче, так что их коллектив и был на коне в этот уик-энд, а это значит, что нам нужно много работать. Надеюсь, это был наш худший уик-энд сезона. В Канаде всё должно быть по-другому». Текстовую трансляцию гонки Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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