Валттери Боттас: Надеюсь, это был наш худший уик-энд сезона
Валттери Боттас не смог довести гонку Ф1 в Монако до подиума и финишировал только на четвертом месте, уступив Даниэлю Риккардо.«Жаль, что я упустил первый свой подиум в Монако, – заявил Боттас. – Мы трудились не покладая рук на этой неделе, поэтому такой результат особенно разочаровывает.Пока Даниэль [Риккардо] ехал по чистой трассе, я застрял в трафике, из-за чего и лишился места на подиуме.Для нас этот уик-энд получился неудачным, поскольку у команды просто не было нужного темпа. По какой-то причине автомобилем Ferrari здесь управлять оказалось намного легче, так что их коллектив и был на коне в этот уик-энд, а это значит, что нам нужно много работать.Надеюсь, это был наш худший уик-энд сезона. В Канаде всё должно быть по-другому».Текстовую трансляцию гонки Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Каток стадиона «Строитель» вновь начал свою работу. Стадион продолжает радовать горожан и приглашает всех желающих покататься на коньках. По распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарева, каток вот...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!