Опубликованы изображения большого внедорожника Jeep - автоновости
Опубликованы изображения большого внедорожника Jeep
Автор фото: фирма-производитель
Поклонники марки Jeep давно требуют от компании возрождения модели Wagonner, производство которой было прекращено в 1991 году. В Jeep к ним прислушались и внесли такую модель в пятилетний план развития бренда
При этом, по словам главы Jeep Марка Мэнли, эта модель должна стать самой роскошной и оснащенной за всю историю компании. Среди прямых конкурентов модели назывались Range Rover и Mercedes-Benz GLS, то есть стоимость нового Jeep Wagoneer должна превысить 100 тысяч долларов.
Благодаря утечке из патентного бюро рисунков неназванной модели Jeep можно сделать первые выводы. Во-первых, возрождаемый Wagoneer будет здорово перекликаться в стилевых решениях с Jeep Grand Cherokee. Спереди машина стопроцентно узнаваемый Jeep с фирменной радиаторной решеткой и массивным бампером.
При этом большой внедорожник имеет более прямую линию крыши, большую колесную базу и длинный задний свес. Платформа у Jeep Grand Cherokee и Wagonner тоже будет одна на двоих. Производство новой модели должны начать на заводе компании в Детройте. Как ожидается, официально Jeep Wagoneer представят в 2019 году.
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