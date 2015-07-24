Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Пилоты Renault проведут гонку в Монако в форме из "Звёздных войн"

Пилоты Renault Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер выступят на Гран При Монако в специальных комбинезонах, посвящённых одновременному 40-летию дебюта французской компании в Формуле 1 и выхода на экраны первого эпизода саги «Звёздные войны».

Премьера картины «Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда» состоялась 25 мая 1977 года, а машина Renault RS01 дебютировала на трассе 16 июля 1977 года.

Хюлькенберг выступит в комбинезоне, стилизованном под форму штурмовика, а Палмер будет в форме пилота звёздного истребителя.

«1977 год был интересным как для Renault, так и для «Звёздных войн», – прокомментировал исполнительный директор Renault Sport Сирил Абитбуль. – Революционная машина R.S.01 с турбодвигателем проехала свои первые круги в Сильверстоуне через два месяца после выхода первого фильма Star Wars, так что два этих бренда имеют общее наследие.

Мы вместе празднуем этот 40-летний юбилей и в предстоящей гонке постараемся показать некоторые навыки джедаев».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Маркус Эрикссон: Приятно, что всё так быстро определилось
24-07-2015, 01:55, Спорт
Шведский гонщик Маркус Эрикссон признался, что ему приятно было так рано подписать контракт с командой Sauber на 2016 год. Швейцарский коллектив первым из участников Формулы 1 полностью объявил свой...
Подробнее
Владивостокский «Адмирал» пополнился форвардом донецкого клуба
2-07-2014, 12:42, Спорт
Состав ХК «Адмирал» пополнил нападающий Илья Иванов, сообщает официальный сайт КХЛ. По информации «Р-Спорт», ранее игрок выступал за донецкий клуб МХЛ «Молодая гвардия»....
Подробнее
Гонщики Ferrari задают темп на финальной тренировке Гран При Китая
8-04-2017, 15:45, Спорт
Гонщик Ferrari Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей и заключительной тренировке Гран При Китая. В отличие от пятницы, с самого утра субботы над автодромом в Шанхае светило солнце, и от...
Подробнее
Серджио Маркионе: Ferrari заинтересована в участии в Формуле Е
31-03-2017, 03:43, Спорт
Президент Ferrari Серджио Маркионе признался, что в планах итальянского производителя значится приход в Формулу Е. В интервью журналу FIA Auto Маркионе заявил, что Ferrari важно принимать участие в...
Подробнее
Нико Хюлькенберг: Сочи Автодром – очень скоростная и динамичная трасса
26-04-2017, 15:47, Спорт
Гонщик Renault Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран При России, который пройдёт на Сочи Автодроме с 28 по 30 апреля. «Я испытываю определённый оптимизм, – заявил Хюлькенберг в интервью...
Подробнее
Социальный проект «Здоровый двор» стартовал в Находке
13-06-2015, 19:53, Спорт
Муниципальное учреждение «Физкультура и здоровье» (ФиЗ) совместно с благотворительным фондом «Ника» продолжает традицию дворовых физкультурных фестивалей «Спортивная Находка». Призовой фонд...
Подробнее
Руководитель Ducati: Стоунер рассматривал возможность замены Петруччи
27-03-2016, 02:49, Спорт
Кейси Стоунер и Ducati обсуждали возможность выступления на следующем этапе в Аргентине в качестве замены гонщика Pramac Данило Петруччи, но в итоге отказались от данной идеи. Итальянец пропустит как...
Подробнее
Организатор ГП Великобритании призывает все принимающие этапы Ф1 объединиться
29-04-2015, 04:59, Спорт
Директор Сильвестоуна Патрик Аллен считает, что автодромы, которые принимают этапы Формулы 1, должны образовать ассоциацию для дальнейшего сотрудничества и выживания в календаре. В последнее время...
Подробнее
Команда Тихоокеанского флота - трехкратный чемпион ВМФ РФ
15-09-2014, 16:08, Спорт
В спортивном центре морской и физической подготовки г. Владивосток с 10 по 13 сентября состоялись три Чемпионата ВМФ РФ по гребле на шлюпках, гребно-парусному двоеборью и парусным гонкам. В...
Подробнее
Илья Спокойнов:
25-10-2016, 02:57, Спорт
Генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов об итогах визита Владислава Третьяка, олимпийском центре и предолимпийском сборе национальной команды в Приморье, фан-трибуне на арене, Матче звёзд во...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU