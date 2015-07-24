ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пилоты Renault проведут гонку в Монако в форме из "Звёздных войн" Пилоты Renault Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер выступят на Гран При Монако в специальных комбинезонах, посвящённых одновременному 40-летию дебюта французской компании в Формуле 1 и выхода на экраны первого эпизода саги «Звёздные войны». Премьера картины «Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда» состоялась 25 мая 1977 года, а машина Renault RS01 дебютировала на трассе 16 июля 1977 года. Хюлькенберг выступит в комбинезоне, стилизованном под форму штурмовика, а Палмер будет в форме пилота звёздного истребителя. «1977 год был интересным как для Renault, так и для «Звёздных войн», – прокомментировал исполнительный директор Renault Sport Сирил Абитбуль. – Революционная машина R.S.01 с турбодвигателем проехала свои первые круги в Сильверстоуне через два месяца после выхода первого фильма Star Wars, так что два этих бренда имеют общее наследие. Мы вместе празднуем этот 40-летний юбилей и в предстоящей гонке постараемся показать некоторые навыки джедаев».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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