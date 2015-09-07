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Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй

Пьетро Фиттипальди в доминирующем стиле выиграл воскресную квалификацию Мировой серии Формула V8 3.5 в Хересе, завоевав свой шестой поул в сезоне-2017, сообщает AUTOSPORT.

Гонщик Fortec опередил почти на полсекунды ближайшего преследователя, которым оказался Егор Оруджев, стартовавший с поул-позиции в субботу. Россиянин лидировал по итогам первой половины сессии, а затем вперёд вышел его партнёр по AVF Матевос Исаакян. Но в финале Фиттипальди показал лучшее время уик-энда 1.26,515 и оказался вне досягаемости для соперников, а Оруджев опередил Исаакян в сражении за второе место.

Четвёртым воскресную гонку начнёт дебютант Дамиано Фьораванти.

На третьем ряду квалифицировались Альфонсо Селис и лидер чемпионата Рене Биндер.

Победитель первой гонки Рой Ниссани стал только седьмым, уступив времени поула 0,8 секунды. Замкнули топ-10 Диего Менчака, Нельсон Мэйсон и Ю Канамару.
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
1.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Пьетро Фиттипальди
Lotus
1.26,515
 
2.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Егор Оруджев
SMP Racing by AVF
1.26,972
+0,457
3.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Матевос Исаакян
SMP Racing by AVF
1.27,032
+0,517
4.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Дамиано Фьораванти
Rp Motorsport
1.27,074
+0,559
5.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Альфонсо Селис
Fortec Motorsports
1.27,241
+0,726
6.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Рене Биндер
Lotus
1.27,258
+0,743
7.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Рой Ниссани
Rp Motorsport
1.27,368
+0,853
8.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Диего Менчака
Fortec Motorsports
1.27,498
+0,983
9.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Нельсон Мэйсон
Teo Martin Motorsport
1.27,715
+1,200
10.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Ю Канамару
Rp Motorsport
1.27,738
+1,223
11.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Константин Терещенко
Teo Martin Motorsport
1.28,435
+1,920
12.
Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Джузеппе Чиприани
Il Barone Rampante
1.29,757
+3,242

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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