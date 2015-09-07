Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй
Пьетро Фиттипальди в доминирующем стиле выиграл воскресную квалификацию Мировой серии Формула V8 3.5 в Хересе, завоевав свой шестой поул в сезоне-2017, сообщает AUTOSPORT.Гонщик Fortec опередил почти на полсекунды ближайшего преследователя, которым оказался Егор Оруджев, стартовавший с поул-позиции в субботу. Россиянин лидировал по итогам первой половины сессии, а затем вперёд вышел его партнёр по AVF Матевос Исаакян. Но в финале Фиттипальди показал лучшее время уик-энда 1.26,515 и оказался вне досягаемости для соперников, а Оруджев опередил Исаакян в сражении за второе место.Четвёртым воскресную гонку начнёт дебютант Дамиано Фьораванти.На третьем ряду квалифицировались Альфонсо Селис и лидер чемпионата Рене Биндер.Победитель первой гонки Рой Ниссани стал только седьмым, уступив времени поула 0,8 секунды. Замкнули топ-10 Диего Менчака, Нельсон Мэйсон и Ю Канамару. Поз. Пилот Команда Время Отст. 1. Пьетро Фиттипальди Lotus 1.26,515
2. Егор Оруджев SMP Racing by AVF 1.26,972 +0,457 3. Матевос Исаакян SMP Racing by AVF 1.27,032 +0,517 4. Дамиано Фьораванти Rp Motorsport 1.27,074 +0,559 5. Альфонсо Селис Fortec Motorsports 1.27,241 +0,726 6. Рене Биндер Lotus 1.27,258 +0,743 7. Рой Ниссани Rp Motorsport 1.27,368 +0,853 8. Диего Менчака Fortec Motorsports 1.27,498 +0,983 9. Нельсон Мэйсон Teo Martin Motorsport 1.27,715 +1,200 10. Ю Канамару Rp Motorsport 1.27,738 +1,223 11. Константин Терещенко Teo Martin Motorsport 1.28,435 +1,920 12. Джузеппе Чиприани Il Barone Rampante 1.29,757 +3,242 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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