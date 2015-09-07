ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пьетро Фиттипальди выиграл вторую квалификацию в Хересе, Егор Оруджев – второй Пьетро Фиттипальди в доминирующем стиле выиграл воскресную квалификацию Мировой серии Формула V8 3.5 в Хересе, завоевав свой шестой поул в сезоне-2017, сообщает AUTOSPORT. Гонщик Fortec опередил почти на полсекунды ближайшего преследователя, которым оказался Егор Оруджев, стартовавший с поул-позиции в субботу. Россиянин лидировал по итогам первой половины сессии, а затем вперёд вышел его партнёр по AVF Матевос Исаакян. Но в финале Фиттипальди показал лучшее время уик-энда 1.26,515 и оказался вне досягаемости для соперников, а Оруджев опередил Исаакян в сражении за второе место. Четвёртым воскресную гонку начнёт дебютант Дамиано Фьораванти. На третьем ряду квалифицировались Альфонсо Селис и лидер чемпионата Рене Биндер. Победитель первой гонки Рой Ниссани стал только седьмым, уступив времени поула 0,8 секунды. Замкнули топ-10 Диего Менчака, Нельсон Мэйсон и Ю Канамару.

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

1.

Пьетро Фиттипальди

Lotus

1.26,515



2.

Егор Оруджев

SMP Racing by AVF

1.26,972

+0,457

3.

Матевос Исаакян

SMP Racing by AVF

1.27,032

+0,517

4.

Дамиано Фьораванти

Rp Motorsport

1.27,074

+0,559

5.

Альфонсо Селис

Fortec Motorsports

1.27,241

+0,726

6.

Рене Биндер

Lotus

1.27,258

+0,743

7.

Рой Ниссани

Rp Motorsport

1.27,368

+0,853

8.

Диего Менчака

Fortec Motorsports

1.27,498

+0,983

9.

Нельсон Мэйсон

Teo Martin Motorsport

1.27,715

+1,200

10.

Ю Канамару

Rp Motorsport

1.27,738

+1,223

11.

Константин Терещенко

Teo Martin Motorsport

1.28,435

+1,920

12.

Джузеппе Чиприани

Il Barone Rampante

1.29,757

+3,242

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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