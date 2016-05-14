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Серхио Перес: Седьмой результат стал максимумом

Гонщик Force India Серхио Перес прокомментировал своё выступление в квалификации Гран При Монако, по итогам которой занял седьмое место.

«Я очень доволен результатом и считаю, что мы добились максимума, – цитирует Переса пресс-служба Force India. – В Монако каждый круг в квалификации имеет решающее значение, и чтобы показать хорошее время, нужно атаковать с самого начала.

Мы всё правильно рассчитали, избежав трафика, а я сразу нашёл нужный ритм, поэтому в первом сегменте оказалось достаточно одной попытки.

Я горжусь выступлением команды, только жаль, что Эстебан не смог пройти в третью части квалификации.

В Монако может случиться всё что угодно, поэтому я не хочу давать прогноз. Впереди длинная гонка, по ходу которой ни на миг нельзя терять концентрацию, поскольку любая ошибка может привести к проколу или сходу. Нужно сосредоточиться на работе и постараться добиться очередного хорошего результата».

Эстебан Окон, квалифицировавшийся 16-м, добавил: «Я расстроен, так как скорость машины позволяла пройти в третий сегмент, что и сделал Серхио. Но такое случается, если ты разбиваешь машину перед квалификацией.

Обе бригады механиков сделали всё возможное, что успеть восстановить автомобиль к началу первого сегмента – это демонстрирует наш командный дух, я должен поблагодарить всех сотрудников.

Увы, после возвращения на трассу машина работала не так хорошо, как до аварии. Пришлось быстро адаптироваться, но темп, показанный на тренировках, найти не удалось. Учитывая все обстоятельства, 16-е место стало нашим максимумом. Но я надеюсь, что смогу побороться за очки. Гонка предстоит длинная, и всякое может произойти».

Текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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