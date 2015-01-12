ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ромен Грожан: Шины вели себя по-разному и делали автомобиль непредсказуемым Пилот Haas Ромен Грожан прокомментировал свое восьмое место по итогам квалификации в Монако. «Довольная хорошая квалификационная сессия, – заметил Ромен. – Из-за шин автомобиль вел себя довольно непредсказуемо: они то работали, то не работали. Я чувствовал изменения в работе машины на каждом круге. Это играло против нас, так как мне нужно было понимать баланс автомобиля. В конце концов мне удалось собрать хороший круг в первом сегменте. Во втором сегменте я проехал еще один солидный круг, а в Q3 не сработали как следует задние шины. В любом случае, нам удалось пробиться в топ-десятку, что и было нашей задачей». Его напарник по команде Кевин Магнуссен, ставший 13-м, добавил: «Мне не удалось проехать быстрый круг по чистой трассе во втором сегменте. На каждом из кругов был трафик. Это никуда не годится. С другой стороны, трафик – неотъемлемая часть уик-энда в Монако. Это не может не разочаровывать, так как я был очень доволен своей машиной. Но мне не повезло. У нас был хороший темп, и мы могли пробиваться в третий сегмент. Если брать во внимание то, что некоторым пилотам также не повезло, мы могли рассчитывать на высокий результат. Но уже ничего не изменить. Надеюсь, что мы сможем наверстать упущенное в гонке». Текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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