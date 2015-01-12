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Ромен Грожан: Шины вели себя по-разному и делали автомобиль непредсказуемым

Пилот Haas Ромен Грожан прокомментировал свое восьмое место по итогам квалификации в Монако.

«Довольная хорошая квалификационная сессия, – заметил Ромен. – Из-за шин автомобиль вел себя довольно непредсказуемо: они то работали, то не работали. Я чувствовал изменения в работе машины на каждом круге. Это играло против нас, так как мне нужно было понимать баланс автомобиля.

В конце концов мне удалось собрать хороший круг в первом сегменте. Во втором сегменте я проехал еще один солидный круг, а в Q3 не сработали как следует задние шины.

В любом случае, нам удалось пробиться в топ-десятку, что и было нашей задачей».

Его напарник по команде Кевин Магнуссен, ставший 13-м, добавил: «Мне не удалось проехать быстрый круг по чистой трассе во втором сегменте. На каждом из кругов был трафик. Это никуда не годится. С другой стороны, трафик – неотъемлемая часть уик-энда в Монако.

Это не может не разочаровывать, так как я был очень доволен своей машиной. Но мне не повезло. У нас был хороший темп, и мы могли пробиваться в третий сегмент.

Если брать во внимание то, что некоторым пилотам также не повезло, мы могли рассчитывать на высокий результат. Но уже ничего не изменить. Надеюсь, что мы сможем наверстать упущенное в гонке».

Текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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