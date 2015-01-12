Ромен Грожан: Шины вели себя по-разному и делали автомобиль непредсказуемым
Пилот Haas Ромен Грожан прокомментировал свое восьмое место по итогам квалификации в Монако.«Довольная хорошая квалификационная сессия, – заметил Ромен. – Из-за шин автомобиль вел себя довольно непредсказуемо: они то работали, то не работали. Я чувствовал изменения в работе машины на каждом круге. Это играло против нас, так как мне нужно было понимать баланс автомобиля.В конце концов мне удалось собрать хороший круг в первом сегменте. Во втором сегменте я проехал еще один солидный круг, а в Q3 не сработали как следует задние шины.В любом случае, нам удалось пробиться в топ-десятку, что и было нашей задачей».Его напарник по команде Кевин Магнуссен, ставший 13-м, добавил: «Мне не удалось проехать быстрый круг по чистой трассе во втором сегменте. На каждом из кругов был трафик. Это никуда не годится. С другой стороны, трафик – неотъемлемая часть уик-энда в Монако.Это не может не разочаровывать, так как я был очень доволен своей машиной. Но мне не повезло. У нас был хороший темп, и мы могли пробиваться в третий сегмент.Если брать во внимание то, что некоторым пилотам также не повезло, мы могли рассчитывать на высокий результат. Но уже ничего не изменить. Надеюсь, что мы сможем наверстать упущенное в гонке».Текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Первый день тестов Формулы 1 в Бахрейне команда Williams посвятила работе с экстремальными вариантами настроек, которые британцы планируют использовать в следующих гонках. Валттери Боттас проехал по...
31 октября и 1 ноября наша «Приморочка» в рамках 2 тура Высшей лиги «А» примет липецкий «Индезит». Начало матчей в 17:00 (10:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. «Индезит» (Липецк). Представляем...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!