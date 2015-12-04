Kia прекратит производство компактвэна Venga - автоновости

Европейский завод Hyundai-Kia готовится к тому, чтобы прекратить производство компактвэнов Kia Venga. Эта модель, созданная специально для жителей Старого Света, так и не прижилась: ее продажи в три раза ниже, чем у семейства cee'd или кроссовера Sportage

На конвейере компактвэн сменит компактный кроссовер, который по предварительным данным получит имя Stonic. Он создается на базе «брата», кроссовера Hyundai Kona, но будет отличаться от него более простым оснащением и «внедорожным» видом. Kia Stonic займет промежуточную позицию между Soul и Sportage. На будущую новинку возлагаются особые надежды: сегмент маленьких кроссоверов в Европе развивается заметно активнее, чем другие.

На российском рынке продажи Kia Vanga уже прекращены. Модель собирали на калининградском «Автоторе», куда поставки машинокомплектов были прекращены в конце прошлого года. Дилеры некоторое время распродавали прошлогодние машины, но и они уже закончились. Кстати, по предварительным данным, Kia Stonic у нас продаваться не будет — чтобы не создавать ненужную концерну Hyundai-Kia конкуренцию с кроссовером Creta местной сборки.