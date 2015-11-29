Стартовая решетка Гран При Монако-2017, сформированная по итогам прошедшей в субботу квалификации, претерпит ряд изменений в связи со штрафами пилотов McLaren.Кими Райкконен выиграл квалификацию Гран При МонакоПосле первых двух тренировок стало известно о замене элементов силовой установки Honda на автомобиле Дженсона Баттона, из-за чего британец лишится 15 стартовых позиций.Дженсон Баттон получит штраф в 15 позиций в МонакоДженсон закончил квалификацию девятым, а после утверждения протокола переместился на 20-е место.Штраф коснулся и его 25-летнего напарника по команде Стоффеля Вандорна. Бельгиец поплатился тремя позициями на стартовой решетке Гран При Монако за агрессивный маневр в Барселоне, когда в гонке он спровоцировал контакт с Фелипе Массой. За эту коллизию стюарды оштрафовали его на три места.В Монако Стоффель впервые пробился в третий сегмент квалификации, однако не принимал в нем участия, потому что разбил свою MCL32 под занавес второй части сессии.Штраф Баттона немного улучшил положение Вандорна: Стоффель переместился с десятого на 12-е место.Таким образом, благодаря штрафам на два места выше продвинулись Даниил Квят и Нико Хюлькенберг, а выше на одну позицию поднялись Кевин Магнуссен, Льюис Хэмилтон, Фелипе Масса, Эстебан Окон, Джолион Палмер, Лэнс Стролл, Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон.Текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте. Поз. № Пилот Команда/Машина 1. 7 Кими Райкконен Ferrari 2. 5 Себастьян Феттель Ferrari 3. 77 Валттери Боттас Mercedes 4. 33 Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 5. 3 Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 6. 55 Карлос Сайнс Toro Rosso-Renault 7. 11 Серхио Перес Force India-Mercedes 8. 8 Ромен Грожан Haas-Ferrari 9. 26 Даниил Квят Toro Rosso-Renault 10. 27 Нико Хюлькенберг Renault 11. 20 Кевин Магнуссен Haas-Ferrari 12. 2 Стоффель Вандорн McLaren-Honda 13. 44 Льюис Хэмилтон Mercedes 14. 19 Фелипе Масса Williams-Mercedes 15. 31 Эстебан Окон Force India-Mercedes 16. 30 Джолион Палмер Renault 17. 18 Лэнс Стролл Williams-Mercedes 18. 94 Паскаль Верляйн Sauber-Ferrari 19. 9 Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 20. 22 Дженсон Баттон McLaren-Honda Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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