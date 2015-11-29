ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Стартовая решетка Гран При Монако-2017, сформированная по итогам прошедшей в субботу квалификации, претерпит ряд изменений в связи со штрафами пилотов McLaren. Кими Райкконен выиграл квалификацию Гран При Монако После первых двух тренировок стало известно о замене элементов силовой установки Honda на автомобиле Дженсона Баттона, из-за чего британец лишится 15 стартовых позиций. Дженсон Баттон получит штраф в 15 позиций в Монако Дженсон закончил квалификацию девятым, а после утверждения протокола переместился на 20-е место. Штраф коснулся и его 25-летнего напарника по команде Стоффеля Вандорна. Бельгиец поплатился тремя позициями на стартовой решетке Гран При Монако за агрессивный маневр в Барселоне, когда в гонке он спровоцировал контакт с Фелипе Массой. За эту коллизию стюарды оштрафовали его на три места. В Монако Стоффель впервые пробился в третий сегмент квалификации, однако не принимал в нем участия, потому что разбил свою MCL32 под занавес второй части сессии. Штраф Баттона немного улучшил положение Вандорна: Стоффель переместился с десятого на 12-е место. Таким образом, благодаря штрафам на два места выше продвинулись Даниил Квят и Нико Хюлькенберг, а выше на одну позицию поднялись Кевин Магнуссен, Льюис Хэмилтон, Фелипе Масса, Эстебан Окон, Джолион Палмер, Лэнс Стролл, Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон. Текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.

Поз.

№

Пилот

Команда/Машина

1.

7

Кими Райкконен

Ferrari

2.

5

Себастьян Феттель

Ferrari

3.

77

Валттери Боттас

Mercedes

4.

33

Макс Ферстаппен

Red Bull-TAG Heuer

5.

3

Даниэль Риккардо

Red Bull-TAG Heuer

6.

55

Карлос Сайнс

Toro Rosso-Renault

7.

11

Серхио Перес

Force India-Mercedes

8.

8

Ромен Грожан

Haas-Ferrari

9.

26

Даниил Квят

Toro Rosso-Renault

10.

27

Нико Хюлькенберг

Renault

11.

20

Кевин Магнуссен

Haas-Ferrari

12.

2

Стоффель Вандорн

McLaren-Honda

13.

44

Льюис Хэмилтон

Mercedes

14.

19

Фелипе Масса

Williams-Mercedes

15.

31

Эстебан Окон

Force India-Mercedes

16.

30

Джолион Палмер

Renault

17.

18

Лэнс Стролл

Williams-Mercedes

18.

94

Паскаль Верляйн

Sauber-Ferrari

19.

9

Маркус Эрикссон

Sauber-Ferrari

20.

22

Дженсон Баттон

McLaren-Honda

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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