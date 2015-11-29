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Стартовая решетка Гран При Монако-2017

Стартовая решетка Гран При Монако-2017, сформированная по итогам прошедшей в субботу квалификации, претерпит ряд изменений в связи со штрафами пилотов McLaren.

Кими Райкконен выиграл квалификацию Гран При Монако

После первых двух тренировок стало известно о замене элементов силовой установки Honda на автомобиле Дженсона Баттона, из-за чего британец лишится 15 стартовых позиций.

Дженсон Баттон получит штраф в 15 позиций в Монако

Дженсон закончил квалификацию девятым, а после утверждения протокола переместился на 20-е место.

Штраф коснулся и его 25-летнего напарника по команде Стоффеля Вандорна. Бельгиец поплатился тремя позициями на стартовой решетке Гран При Монако за агрессивный маневр в Барселоне, когда в гонке он спровоцировал контакт с Фелипе Массой. За эту коллизию стюарды оштрафовали его на три места.

В Монако Стоффель впервые пробился в третий сегмент квалификации, однако не принимал в нем участия, потому что разбил свою MCL32 под занавес второй части сессии.

Штраф Баттона немного улучшил положение Вандорна: Стоффель переместился с десятого на 12-е место.

Таким образом, благодаря штрафам на два места выше продвинулись Даниил Квят и Нико Хюлькенберг, а выше на одну позицию поднялись Кевин Магнуссен, Льюис Хэмилтон, Фелипе Масса, Эстебан Окон, Джолион Палмер, Лэнс Стролл, Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон.

Текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.
Поз.

Пилот
Команда/Машина
1.
7
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Кими Райкконен
Ferrari
2.
5
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Себастьян Феттель
Ferrari
3.
77
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Валттери Боттас
Mercedes
4.
33
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Макс Ферстаппен
Red Bull-TAG Heuer
5.
3
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Даниэль Риккардо
Red Bull-TAG Heuer
6.
55
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Карлос Сайнс
Toro Rosso-Renault
7.
11
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Серхио Перес
Force India-Mercedes
8.
8
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Ромен Грожан
Haas-Ferrari
9.
26
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Даниил Квят
Toro Rosso-Renault
10.
27
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Нико Хюлькенберг
Renault
11.
20
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Кевин Магнуссен
Haas-Ferrari
12.
2
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Стоффель Вандорн
McLaren-Honda
13.
44
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Льюис Хэмилтон
Mercedes
14.
19
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Фелипе Масса
Williams-Mercedes
15.
31
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Эстебан Окон
Force India-Mercedes
16.
30
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Джолион Палмер
Renault
17.
18
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Лэнс Стролл
Williams-Mercedes
18.
94
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Паскаль Верляйн
Sauber-Ferrari
19.
9
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Маркус Эрикссон
Sauber-Ferrari
20.
22
Стартовая решетка Гран При Монако-2017 Дженсон Баттон
McLaren-Honda
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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