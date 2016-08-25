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BMW рассказала о будущем купе 8-й серии - автоновости

BMW рассказала о будущем купе 8-й серии - автоновостиBMW рассказала о будущем купе 8-й серии

Автор фото: фирма-производитель

Спустя сутки после незапланированной утечки компания BMW официально представила концепт купе 8-й серии. В компании говорят, что это предвестник будущей серийной модели, купе 8-й серии, которое должно стать частью одной из самых агрессивных рыночных экспансий баварского концерна за всю его историю существования

«Цифра 8 в BMW всегда обозначала вершину спортивных характеристик и эксклюзивности, – заявил председатель совета директоров BMW AG Харальд Крюгер. – Грядущая премьера BMW 8 серии покажет, что бескомпромиссная динамика и современная роскошь могут идти рука об руку. Эта новинка станет следующим шагом в расширении нашего модельного ряда в сегменте роскошных автомобилей и задаст новые ориентиры конкурентам. Она также поможет усилить наше лидерство в сегменте роскошных автомобилей».

Серийная версия купе будет отличаться от концепта деталями: у дверей появятся ручки, зеркала станут более крупными, возможно, увеличится дорожный просвет. Но в целом общий облик перекочует на серийный экземпляр практически без изменений.

В салоне купе практически отсутствуют «физические» кнопки. На центральной консоли разместились два экрана: небольшой верхний и вертикально ориентированный нижний. Приборная панель также цифровая. Салон отделан материалами самого высокого качества. Такие же будут применяться и на серийной версии: «восмьерка» по роскоши будет стоять на ступеньку ниже роскошного Rolls-Royce Wraith играющего уже в другой лиге. Но основным конкурентом BMW 8-Series станет купе Mercedes-Benz S-класса и его грядущий более дорогой вариант от Mercedes-Maybach.

Купе получит 6- и 8-цилиндровые двигатели. Топовые версии будут оснащаться двигателем V12. Судя по тому, какие индексы зарегистрировала за собой BMW, в гамме появятся и «заряженные» версии: М-модификация и менее мощная M Perfomance.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:50      |      Категория:  Автоновости
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