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Нико Хюлькенберг: В гонке нам придется несладко

Пилот Renault Нико Хюлькенберг остался доволен своим выступлением в квалификации в Монте-Карло.

Штрафы пилотов McLaren поднимут Хюлькенберга с 12-го на десятое место на стартовом поле Гран При Монако. Его напарник по команде Джолион Палмер завершил квалификацию 17-м, а стартовать будет с 16-й позиции.

«Я думаю, что мы выжали максимум из машины, – сказал Нико. – На протяжении всего уик-энда нам не хватало сцепления с асфальтом, а баланс оставлял желать лучшего. Но в субботу нам удалось доработать автомобиль, и я остался доволен своими кругами.

В гонке нам придется несладко. В Монако всегда нужно быть настороже, ведь эта трасса может преподносить сюрпризы. Нужно быть готовым воспользоваться шансом, если он появится».

Палмер добавил: «Я остался доволен машиной по итогам субботы, несмотря на то, что я не выглядел слишком конкурентоспособно. На протяжении всего уик-энда я шел вровень с Нико. Я разочарован итогами квалификации: считаю, что этот результат не является реальным отображением того, на что мы способны.

На первом комплекте шин я прочесал стену, из-за чего случился прокол задней левой покрышки. Я старался проехать максимально быстро свой второй зачетный круг, но этого времени не хватило для прохождения во второй сегмент.

Новые машины довольно широкие, а трасса в Монако узкая, поэтому в гонке будет нелегко. Однако здесь может случиться все что угодно».

Текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
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