ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Хюлькенберг: В гонке нам придется несладко Пилот Renault Нико Хюлькенберг остался доволен своим выступлением в квалификации в Монте-Карло. Штрафы пилотов McLaren поднимут Хюлькенберга с 12-го на десятое место на стартовом поле Гран При Монако. Его напарник по команде Джолион Палмер завершил квалификацию 17-м, а стартовать будет с 16-й позиции. «Я думаю, что мы выжали максимум из машины, – сказал Нико. – На протяжении всего уик-энда нам не хватало сцепления с асфальтом, а баланс оставлял желать лучшего. Но в субботу нам удалось доработать автомобиль, и я остался доволен своими кругами. В гонке нам придется несладко. В Монако всегда нужно быть настороже, ведь эта трасса может преподносить сюрпризы. Нужно быть готовым воспользоваться шансом, если он появится». Палмер добавил: «Я остался доволен машиной по итогам субботы, несмотря на то, что я не выглядел слишком конкурентоспособно. На протяжении всего уик-энда я шел вровень с Нико. Я разочарован итогами квалификации: считаю, что этот результат не является реальным отображением того, на что мы способны. На первом комплекте шин я прочесал стену, из-за чего случился прокол задней левой покрышки. Я старался проехать максимально быстро свой второй зачетный круг, но этого времени не хватило для прохождения во второй сегмент. Новые машины довольно широкие, а трасса в Монако узкая, поэтому в гонке будет нелегко. Однако здесь может случиться все что угодно». Текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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