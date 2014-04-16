Платного въезда в города России не будет - автоновости

Из проекта закона «Об организации дорожного движения», который был принят Госдумой в первом чтении в конце прошлого года, убрана норма, позволявшая местным властям вводить плату за въезд автотранспорта в населенные пункты. Доработанный законопроект отправлен в Главное правовое управление президента России для согласования.

Скандальный законопроект был подготовлен Минтрансом. Многие начали опасаться, что большинство городов организуют взимание платы с транзитного транспорта, используя эту норму в качестве еще одного источника пополнения местного бюджета.

В Москве несколько лет не отрицали возможность организации платного въезда, по слухам именно из-за просьбы столичных властей Минтранс и внес такой пункт в законопроект. Однако после резко отрицательной реакции общественности мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель дептранса Максим Ликсутов в один голос начали говорить о том, что никакого платного въезда ни в город, ни в отдельные его районы в Москве вводиться не будет.

Однако, судя по заявлениям депутатов, в законопроекте остался пункт, позволяющий местным властям организовывать платные парковки практически в любом месте, включая дворы жилых домов и придомовую территорию. Это может развязать руки московским властям, которые смогут апробировать еще один способ борьбы с повальной автомобилизацией города.