ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен: В гонке нужно реализовать преимущество поула по-максимуму Гонщик Ferrari Кими Райкконен прокомментировал свой успех в квалификации Гран При Монако. Финн завоевал 17-й поул в карьере и первый с этапа в Маньи-Куре-2008. «Отличный результат, – цитирует Райкконена Sky Sports F1. – Конечно, начало уик-энда сложилось не совсем просто, но нам удалось хорошо настроить машину в преддверии квалификации. Завтра у меня будет лучшая стартовая позиция и нужно постараться реализовать это преимущество по максимуму. Было тяжело сохранять стабильность по ходу круга, но машина выглядела отлично. Я получил удовольствие». Текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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