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Кими Райкконен: В гонке нужно реализовать преимущество поула по-максимуму

Гонщик Ferrari Кими Райкконен прокомментировал свой успех в квалификации Гран При Монако. Финн завоевал 17-й поул в карьере и первый с этапа в Маньи-Куре-2008.

«Отличный результат, – цитирует Райкконена Sky Sports F1. – Конечно, начало уик-энда сложилось не совсем просто, но нам удалось хорошо настроить машину в преддверии квалификации.

Завтра у меня будет лучшая стартовая позиция и нужно постараться реализовать это преимущество по максимуму.

Было тяжело сохранять стабильность по ходу круга, но машина выглядела отлично. Я получил удовольствие».

Текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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