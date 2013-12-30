Jaguar XE получит новую топ-версию - автоновости

Отделение Special Vehicle Operations (SVO) компании Jaguar Land Rover анонсировало работы по созданию самой мощной версии седана Jaguar XE, которая получит имя Project 8. Фактически SVO готовит суперкар, который маскируется под обычный седан

В самом отделении говорят, что поднимают «аэродинамику и производительность XE на новый уровень».

Сейчас седан тестируется на Нюрбургринге и нет никаких сомнений в том, что Jaguar XE Project 8 попытается побить рекорд прохождения Северной петли в категории четырехдверных серийных моделей.

Под капот седана имплантировали 5-литровый двигатель V8 с компрессором и турбиной. Его мощность превышает 600 л.с. Седан оснащен полным приводом. Даже маскировка не может скрыть развитый аэродинамический пакет с массивными бамперами, широкими порогами и расширенными колесными арками. На крышке багажника установлено развитое антикрыло.

Технические характеристики спортседана не разглашаются: седан официально представят в рамках Фестиваля Скорости в Гудвуде 30 июня этого года.

Jaguar XE SVO Project 8 мог бы стать достойным конкурентом BMW M3 или Mercedes-Benz C63 S. Но в SVO уже сказали, что выпустят всего 300 экземпляров данной версии. Каждый из них будет собираться вручную на головном заводе компании в Ковентри.