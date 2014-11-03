Дженсон Баттон получит штраф в 15 позиций в Монако
McLaren-Honda подтвердила, что Дженсон Баттон получит штраф в 15 позиций на старте Гран При Монако из-за установки дополнительных элементов силового агрегата.Поскольку Баттон выступает на автомобиле Алонсо, на котором уже было использовано четыре генератора тепловой энергии и турбонагнетателя – максимально разрешенное на сезон количество, – он будет вынужден отбыть штраф.Его напарник на этот уик-энд Стоффель Вандорн также понесет наказание в три позиции за столкновение с Фелипе Массой на Гран При Испании.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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