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Дженсон Баттон получит штраф в 15 позиций в Монако

McLaren-Honda подтвердила, что Дженсон Баттон получит штраф в 15 позиций на старте Гран При Монако из-за установки дополнительных элементов силового агрегата.

Поскольку Баттон выступает на автомобиле Алонсо, на котором уже было использовано четыре генератора тепловой энергии и турбонагнетателя – максимально разрешенное на сезон количество, – он будет вынужден отбыть штраф.

Его напарник на этот уик-энд Стоффель Вандорн также понесет наказание в три позиции за столкновение с Фелипе Массой на Гран При Испании.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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