ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Дженсон Баттон получит штраф в 15 позиций в Монако McLaren-Honda подтвердила, что Дженсон Баттон получит штраф в 15 позиций на старте Гран При Монако из-за установки дополнительных элементов силового агрегата. Поскольку Баттон выступает на автомобиле Алонсо, на котором уже было использовано четыре генератора тепловой энергии и турбонагнетателя – максимально разрешенное на сезон количество, – он будет вынужден отбыть штраф. Его напарник на этот уик-энд Стоффель Вандорн также понесет наказание в три позиции за столкновение с Фелипе Массой на Гран При Испании.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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