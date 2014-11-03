Юные приморские автомоделисты выйдут на старт

Второй этап Первенства Приморского края по автомодельному спорту состоится во Владивостоке и продолжит уличный сезон 2017 года. Соревнования пройдут 27-28 мая на двух площадках.

В субботу, 27 мая, автомоделисты соберутся в форте №7 (район 14-го километра чуть дальше остановки «Фабрика «Заря»). В воскресенье, 28 мая, соревнования пройдут на спортивной площадке по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 74.

В Первенстве примут участие спортсмены от 10 до 17 лет из Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Находки. Соревнования лично-командные. Состав команды 6 человек (по одному участнику в каждом классе моделей). Разрешается заявлять любое число участников сверх основного состава команды в личном зачете.

Первенство проводится в следующих классах радиоуправляемых моделей: РЦБ, РЦЕ-12, ТС-10сток, Багги-10 Э, SC-10-2WD.

Личное Первенство определяется во всех классах моделей. В командном зачете спортсмены могут выступать не более чем в двух классах.





Первенство Приморского края проводится в три этапа на специально оборудованной трассе для радиоуправляемых автомоделей. Цель соревнований - популяризация и развитие автомодельного спорта, повышение уровня спортивного мастерства, выявление лучших команд и сильнейших спортсменов Приморского края.

Автомодельный спорт - технический вид спорта, в котором спортсмены управляют самоходными моделями автомобилей с помощью радиосвязи или другими методами. В Приморском крае соревнования по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей проводятся с 1997 г.

Программа соревнований

27 мая

09.00 - 10.00 - Прибытие участников соревнований, регистрация, работа комиссии по допуску.

10.15 - 10.45 - Официальные тренировки.

11.00 - 11.15 - Открытие соревнований.

11.15 - 16.00 - Квалификационные заезды по классам.

16.00 - 16.30 - Подведение итогов первого дня соревнований.

28 мая

11.00 - 15.00 - Квалификационные заезды по классам.

15.00 - 16.00 - Подведение итогов второго дня соревнований.

16.00 - 17.00 - Награждение, закрытие соревнований, отъезд участников соревнований.





Главный судья соревнований Радченко Евгений Викторович, тел. 8902-555-84-09.





Положение Первенства на сайте ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» http://ducpk.ru/?module=news&action=full&id=31