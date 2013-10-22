Ваш выбор. Моторные масла. Май 2017. Масло маслу – рознь - автоновости

Компания Ford намерена представить новое поколение маслкара Mustang не в следующем году, как планировалось ранее, а уже в этом декабре. На следующей неделе должна появиться более подробная информация...
Недавно на российском рынке появилась спецмодификация седана Volkswagen Polo в версии Style. Новый автомобиль, помимо экстерьерных и интерьерных обновлений, также может оснащаться 85-сильным мотором....
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