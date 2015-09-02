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Валентино Росси выписали из больницы

Валентино Росси выписан из больницы Ospedale Infermi в Римини и отправился домой, где продолжит восстановление, сообщает пресс-служба заводской команды Yamaha.

Валентино Росси получил травмы в результате падения на мотокроссе

В четверг итальянец попал в аварию на тренировке в кроссовом клубе Каваллара. Получив легкие травмы грудной клетки и живота, Валентино сутки провёл в больнице. К счастью, серьёзных повреждений диагностировано не было, и в пятницу в 17:30 по местному времени Росси покинул медицинское учреждение.

«Yamaha хотела бы поблагодарить весь персонал Ospedale Infermi за самоотверженность и профессиональную заботу в последние 24 часа», – сказано в пресс-релизе Yamaha.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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