ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Валентино Росси выписали из больницы Валентино Росси выписан из больницы Ospedale Infermi в Римини и отправился домой, где продолжит восстановление, сообщает пресс-служба заводской команды Yamaha. Валентино Росси получил травмы в результате падения на мотокроссе В четверг итальянец попал в аварию на тренировке в кроссовом клубе Каваллара. Получив легкие травмы грудной клетки и живота, Валентино сутки провёл в больнице. К счастью, серьёзных повреждений диагностировано не было, и в пятницу в 17:30 по местному времени Росси покинул медицинское учреждение. «Yamaha хотела бы поблагодарить весь персонал Ospedale Infermi за самоотверженность и профессиональную заботу в последние 24 часа», – сказано в пресс-релизе Yamaha.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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