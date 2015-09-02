Открылась продажа абонементов на новый сезон «Адмирала»
Новый, пятый и юбилейный сезон для главной хоккейной команды Приморья начнется совсем скоро. ХК «Адмирал» публикует цены на билеты и абонементы сезона 2017/18.
Заявку на абонемент можно подать в кассах «Фетисов Арены», отправить по электронной почте на abonement@hcadmiral.ru, а еще удобнее сделать это прямо через сайт hcadmiral.ru в разделе «Билеты» и сразу забронировать себе любимое место на арене. Стоимость бронирования места – 8000 рублей – будет включена в стоимость абонемента. Обращаем внимание, что интернет-сервис заработает на следующей неделе. О начале работы будет сообщено дополнительно.
Тем, кто решил присоединиться к многочисленным болельщикам «Адмирала» с предстоящего сезона необходимо заполнить бланк заявки и анкету http://hcadmiral.ru/news/14209/
Напоминаем, что владельцам абонементов прошлого сезона анкету заполнять не надо. Также по традиции владельцы абонементов прошлого сезона имеют преимущественное право подтвердить свои любимые места до 30 июня.
Что касается новинок, то в предстоящем сезоне появится категория билетов по 400 рублей – абонемент на эти места будет стоить всего 10500 рублей.
Максимальная стоимость билета на центральные сектора с включенным парковочным местом рядом со входом составит 2100 рублей – абонемент на такие места обойдётся в 56250 рублей.
Абонемент на любимый многими болельщиками «радиал» (секторы 205, 206, 207) стоит 24000 и 26700 рублей.
Насладиться матчем с «Адмиральских диванчиков» для двух взрослых и одного ребенка до 6 лет включительно обойдется в 2200 или 2500 рублей. Кстати, впервые у болельщиков появилась уникальная возможность приобрести абонементы в сектор «Адмиральские диваны» с включенным парковочным местом рядом со входом на весь сезон по 59250 рублей или 67200 рублей (в зависимости от расположения дивана).
Абонемент сезона 2017/18 – это пропуск на лучшие места на все матчи нового чемпионата КХЛ.
Внимание! Болельщиков, уже подавших заявки на абонементы, будут приглашать для оплаты бронирования по телефону.
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