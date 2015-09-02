Открылась продажа абонементов на новый сезон «Адмирала»

Новый, пятый и юбилейный сезон для главной хоккейной команды Приморья начнется совсем скоро. ХК «Адмирал» публикует цены на билеты и абонементы сезона 2017/18.

Заявку на абонемент можно подать в кассах «Фетисов Арены», отправить по электронной почте на abonement@hcadmiral.ru, а еще удобнее сделать это прямо через сайт hcadmiral.ru в разделе «Билеты» и сразу забронировать себе любимое место на арене. Стоимость бронирования места – 8000 рублей – будет включена в стоимость абонемента. Обращаем внимание, что интернет-сервис заработает на следующей неделе. О начале работы будет сообщено дополнительно.

Тем, кто решил присоединиться к многочисленным болельщикам «Адмирала» с предстоящего сезона необходимо заполнить бланк заявки и анкету http://hcadmiral.ru/news/14209/

Напоминаем, что владельцам абонементов прошлого сезона анкету заполнять не надо. Также по традиции владельцы абонементов прошлого сезона имеют преимущественное право подтвердить свои любимые места до 30 июня.

Что касается новинок, то в предстоящем сезоне появится категория билетов по 400 рублей – абонемент на эти места будет стоить всего 10500 рублей.

Максимальная стоимость билета на центральные сектора с включенным парковочным местом рядом со входом составит 2100 рублей – абонемент на такие места обойдётся в 56250 рублей.

Абонемент на любимый многими болельщиками «радиал» (секторы 205, 206, 207) стоит 24000 и 26700 рублей.

Насладиться матчем с «Адмиральских диванчиков» для двух взрослых и одного ребенка до 6 лет включительно обойдется в 2200 или 2500 рублей. Кстати, впервые у болельщиков появилась уникальная возможность приобрести абонементы в сектор «Адмиральские диваны» с включенным парковочным местом рядом со входом на весь сезон по 59250 рублей или 67200 рублей (в зависимости от расположения дивана).

Абонемент сезона 2017/18 – это пропуск на лучшие места на все матчи нового чемпионата КХЛ.

Внимание! Болельщиков, уже подавших заявки на абонементы, будут приглашать для оплаты бронирования по телефону.





Расписание работы касс «Фетисов Арены»:

26 мая – с 9-30 до 20-30;

27 мая – с 11-00 до 17-00;

28 мая – выходной;

29 мая-02 июня – с 9-30 до 17-30.





Пресс-служба ХК «Адмирал»