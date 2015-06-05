ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Анализ рендеров единого обвеса IndyCar 2018 Работа над дизайном нового единого аэродинамического обвеса IndyCar по словам президента серии Джея Фрая уже на 99 процентов закончена. На этой неделе были представлены рендеры версий обвеса для дорожных/городских трасс, коротких и скоростных овалов. Ранее в этом году уже были показаны эскизы обвеса, и на рендерах можно увидеть несколько изменений. В частности, окончательно пропал изначально видоизменённый плавник, а в верхней части капота появился небольшой выступ. Внешняя аэродинамика машины в конфигурации для дорожных/городских трасс и коротких овалов стала значительно проще. Переднее крыло состоит из трёх плоскостей, также как и заднее. Этажерки исчезли, как и защита задних колёс. Напомним, что при этом уровень прижимной силы у машин останется прежним, за счёт более эффективного днища и диффузора. Такая прижимная сила является более «полезной», так как не подвержена действию разреженного воздуха от впереди идущей машины, а значит мы увидим больше плотной борьбы.



Обвес для скоростных овалов

На днище обвеса с конфигурацией высокой прижимной силы пропал вырез около переднего воздухозаборника. А на версии под скоростные овалы, как и сообщалось ранее, он остался. Кроме этого на скоростных овалах пропадут совершенно непопулярные ограничительные блоки на досках скольжения, а тормозные закрылки, которые активируются при развороте, будут установлены на краю диффузора. В районе кожуха передних амортизаторов появились своеобразные длинные выступы, которые помогут лучше распределять потоки воздуха вокруг машины. «Ещё одним хорошим моментом является то, что у этой машины меньше различных элементов, - сказал Джей Фрай. - А это значит, что вероятность появления обломков на трассе теперь ниже, и это хорошо» Первые тесты обвеса 2018 года должны пройти летом, в июле или августе. «Новую машину нужно хорошо изучить, - отметил Фрай. – Мы подошли к ней иначе, у неё другой внешний вид. Она выглядит как классическая машина IndyCar, но при этом современно. Мы очень воодушевлены». Шасси DW12, названое в честь Дэна Уелдона, двухкратного победителя Инди 500, который тестировал эту машину в 2011 году, но не успел сесть за её руль в гонках, погибнув в гонке в Лас-Вегасе, появилось в IndyCar в 2012 году. Это поколение обвесов станет третьим в истории данного шасси. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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