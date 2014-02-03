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Производство Mercedes-Benz в России начнется в 2019 году - автоновости

Производство Mercedes-Benz в России начнется в 2019 году - автоновостиПроизводство Mercedes-Benz в России начнется в 2019 году

Автор фото: фирма-производитель

Строительство завода концерна Daimler AG в России начнется 20 июня этого года с торжественной церемонии закладки первого камня. Предприятие, расположенное в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья, должно начать функционировать в 2019 года, когда с его конвейера сойдут первые автомобили

Инвестиции в проект на первом этапе составят порядка 300 миллионов евро. Предприятие будет осуществлять сборку кроссоверов, внедорожников и седанов E-класса. Сборка будет осуществляться по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Позднее концерн может построить рядом завод по производству двигателей, часть из которых будет отправляться на экспорт. По словам губернатора Московской области завод Daimler AG не будет собирать представительский S-класс и переднеприводные модели А-класса.

Ранее подмосковные власти заявляли, что завод может претендовать на налоговые льготы: по условиям специального инвестконтракта налог на прибыль в течение первых 10 лет с момента получения заводом первой готовой продукции будет снижен. До 2025 года ставка налога в части зачисления в бюджет Московской области составит 0%, последующие два года — 10%, затем она вырастет до 13,5%.

Также проект освобождается от налога на имущество на десять лет. Федеральная часть не будет платиться, если 90% от всех доходов инвестора составят доходы от проекта.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:54      |      Категория:  Автоновости
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