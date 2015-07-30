ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Сабина Кем: Мы сразу сообщили, что с Шумахером произошло нечто серьёзное Менеджер Михаэля Шумахера Сабина Кем рассказала, как она запомнила 29 декабря 2013 года, когда легендарный гонщик, катаясь на лыжах, получил тяжёлую травму головы. «Я была у родителей на праздновании Рождества, когда мне позвонил знакомый французский журналист, сказавший, что c Михаэлем произошёл несчастный случай. Он хотел получить подтверждение этой информации, – цитирует Кем Bild. – После обеда стало понятно, что ситуация серьёзная, и уже на следующее утро я была в больнице в Гренобле». С момента возвращения Шумахера домой в сентябре 2014 года не было фактически никакой информации о его состоянии, семья Михаэля тщательно скрывает всю информацию. «Михаэль – публичная персона, и общественность имеет право знать, что с ним случилось. Но мы сразу сообщили, что с ним произошло нечто серьёзное, – продолжила Сабина. – Михаэль всегда чётко разделял публичную и семейную жизнь. Болельщики и СМИ об этом знают. Решение о защите его личной жизни было принято в интересах Михаэля. Его семья вправе поступать так, как считает нужным».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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