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Более 700 юных самбистов Дальнего Востока и Забайкалья сразятся за награды в Артеме

Более 700 юных самбистов Дальнего Востока и Забайкалья сразятся за награды в Артеме
Открытое первенство по самбо состоится 27 мая в физкультурно-спортивном комплексе г. Артема. Мероприятие является продолжением серии ежегодных турниров, проводимых артемовским спортивным клубом «Мастер», в этом году соревнования посвящены международному Дню защиты детей.



Заявки на участие в первенстве подали более 700 юных спортсменов из городов Дальнего Востока и Забайкалья – Владивостока, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Читы и других. Организаторы турнира готовят для всех участников спортивный праздник, а для иногородних команд даже патриотическую экскурсионную программу.



«На нашем мероприятии юные борцы проявляют мужество и стойкость духа. Очень тяжело бороться с соперниками из других клубов, но еще сложнее - со своими товарищами. Стоит отметить, что в этом году впервые честь спортивного клуба «Мастер» и города Артема будут защищать еще и девочки», - сообщил президент федерации самбо и дзюдо г. Артема Алексей Писаренко.


В соревнованиях примут участие юноши 2004-2006 и 2007-2009 гг.р., а также на ковер впервые выйдут девушки 2000-2003 гг.р. Турнир будет проходить по олимпийской системе – проигравший выбывает из дальнейшей борьбы.



Увидеть зрелищные схватки юных самбистов приглашают зрителей, вход свободный.


Программа турнира, 27 мая (суббота):

10.00-11.00 - Торжественное открытие турнира

11.00-17.00 - Отборочный этап

17.00-18.00 - Финальный этап

18.00-19.30 - Торжественное закрытие турнира



Соревнования организованы федерацией самбо и дзюдо г. Артема и СК «Мастер» при поддержке администрации и Думы Артемовского городского округа, Законодательного Собрания Приморского края, Совета молодых депутатов Приморского края, местного отделения партии «Единая Россия».

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 07:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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