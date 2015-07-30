Более 700 юных самбистов Дальнего Востока и Забайкалья сразятся за награды в Артеме
Открытое первенство по самбо состоится 27 мая в физкультурно-спортивном комплексе г. Артема. Мероприятие является продолжением серии ежегодных турниров, проводимых артемовским спортивным клубом «Мастер», в этом году соревнования посвящены международному Дню защиты детей.
Заявки на участие в первенстве подали более 700 юных спортсменов из городов Дальнего Востока и Забайкалья – Владивостока, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Читы и других. Организаторы турнира готовят для всех участников спортивный праздник, а для иногородних команд даже патриотическую экскурсионную программу.
«На нашем мероприятии юные борцы проявляют мужество и стойкость духа. Очень тяжело бороться с соперниками из других клубов, но еще сложнее - со своими товарищами. Стоит отметить, что в этом году впервые честь спортивного клуба «Мастер» и города Артема будут защищать еще и девочки», - сообщил президент федерации самбо и дзюдо г. Артема Алексей Писаренко.
В соревнованиях примут участие юноши 2004-2006 и 2007-2009 гг.р., а также на ковер впервые выйдут девушки 2000-2003 гг.р. Турнир будет проходить по олимпийской системе – проигравший выбывает из дальнейшей борьбы.
Увидеть зрелищные схватки юных самбистов приглашают зрителей, вход свободный.
Программа турнира, 27 мая (суббота):
10.00-11.00 - Торжественное открытие турнира
11.00-17.00 - Отборочный этап
17.00-18.00 - Финальный этап
18.00-19.30 - Торжественное закрытие турнира
Соревнования организованы федерацией самбо и дзюдо г. Артема и СК «Мастер» при поддержке администрации и Думы Артемовского городского округа, Законодательного Собрания Приморского края, Совета молодых депутатов Приморского края, местного отделения партии «Единая Россия».
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