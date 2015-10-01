ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Элио Кастроневес возглавил карбюраторный день в Индианаполисе Элио Кастроневес возглавил так называемый карбюраторный день, заключительную тренировку перед 101-й в истории гонкой 500 миль Индианаполиса. Средняя скорость лучшего круга трёхкратного победителя гонки Инди 500 составила 365,928 км/ч. Это лишь вторая сессия недель Индианаполиса в этом году, которую возглавил один из пилотов команды Penske. На второй позиции по итогам тренировки расположился Такума Сато из команды Andretti со средней скоростью лучшего круга 365,002 км/ч. Он также стал лучшим представителем Honda в карбюраторный день. Третью позицию занял Тони Канаан, одержавший победу в Инди 500 в 2013 году, один из семи победителей легендарной гонки в пелотоне этого года. Его результат составил 364,930 км/ч. Замкнули пятёрку лучших обладатель поула Скотт Диксон (364,814 км/ч) и новичок Инди 500 Фернандо Алонсо (364,690 км/ч). Грэм Рейхол стал шестым (364,333 км/ч). Действующий победитель Инди 500, Александр Росси показал седьмой результат. Средняя скорость его лучшего круга составила 364,283 км/ч. На этой тренировке пилоты уже ехали с моторами для Инди 500, и вначале Росси был недоволен мощностью своего нового мотора Honda, но потом инженерам удалось решить проблему. Джозеф Ньюгарден (364,038 км/ч), Хуан-Пабло Монтойя (364,012 км/ч) и Райан Хантер-Рей (363,555 км/ч) замкнули десятку.



Михаил Алёшин

Михаил Алёшин по итогам финальной тренировки показал 12-й результат, пройдя лучший круг со средней скоростью 363,214 км/ч. В общей сложности пилот программы SMP Racing преодолел 32 круга. А на машине его напарника Джеймса Хинчклиффа возникли технические проблемы, сгорел мотор Honda. Когда канадец остановился на трассе, из машины текло масло. Остановка сессии на то время, пока машину Хинчклиффа эвакуировали, привела к тому, что часовую сессию продлили на пять минут. Это уже третья неполадка моторов Honda во время недель Инди 500. Ранее двигатели сгорели на машинах Грэма Рейхола и Себастьяна Бурдэ. Относительно надёжности японских моторов опасения были ещё до «гоночного мая».



Джеймс Дэвисон

Джеймс Дэвисон, который заменит в гонке Себастьяна Бурдэ, показал 16-й результат с лучшим кругом 362,131 км/ч. Команда поставила на его машину заднее крыло более старой модели, которое генерирует больше прижимной силы, но при большем сопротивлении воздуха. За счёт этого в команде надеются, что австралиец сможет прорваться с 33-й позиции, с которой он начнёт гонку. Шасси, на котором он выступит, было собрано буквально за один день на основе машины Бурдэ для дорожных и городских трасс. Это была последняя сессия на трассе до старта гонки. Сегодня гонщиков ещё ждёт традиционное соревнование пит-бригад, которое начнётся в 20:30 по московскому времени. Гонка 500 миль Индианаполиса пройдёт в воскресенье 28 мая. Старт намечен на 19:20 по московскому времени. В прямом эфире на территории России гонку покажет телеканал АВТО24, начало трансляции в 18:00 Мск. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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