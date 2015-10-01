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В предстоящие выходные Амурский залив украсят паруса

В предстоящие выходные Амурский залив украсят паруса
В предстоящие выходные дни, 27 и 28 мая, на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды». В мероприятии примут участие порядка 60 юных яхтсменов.



Соревнования пройдут в классах: "Л", "Кадет", "Парусная доска", "Оптимист", "Л 4.7" и "420". По итогам проведения гонки победители и призёры турнира будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока.



Первый старт парусной гонки будет дан в 27 мая 12 часов. Во второй день соревнований, 28 мая, первые гонки начнутся также в 12 часов.



Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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