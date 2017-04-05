У седанов Nissan Almera могут протекать задние стекла - автоновости

На седанах Nissan Almera для российского рынка, собираемых у нас же на платформе В0 альянса Renault-Nissan был выявлен дефект сборки, вынудивший Nissan объявить об отзыве данной модели

Под сервисную кампанию подпало 42 269 автомобилей, произведенных с ноября 2012 года по июнь 2015 года. Об этом говорится в сообщении компании, направленном в Росстандарт.

Причиной отзыва является выявленный дефект во время сборки автомобиля. Заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя. Из-за его отсутствия стекло может оказаться ненадежно прикрепленным к кузову автомобиля, и не исключена вероятность частичного отсоединения стекла от кузова. В таких случаях можно заметить увеличение общего уровня шума в салоне, также вероятно возникновение течи воды в салон автомобиля. В самом неблагоприятном случае, не исключена возможность полного отсоединения заднего стекла от кузова автомобиля.

На отзываемых автомобилях будет проведена проверка и, при необходимости, переустановка заднего стекла. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.