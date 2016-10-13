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Во Владивостоке пройдет первый этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»

Во Владивостоке пройдет первый этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»
В воскресенье, 28 мая, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет первый этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge». В соревнованиях примут участие более 30 спортсменов из краевой столицы, Находки, Уссурийска и других городов Приморья. Мероприятие организовано администрацией Владивостока совместно со спортивно-техническим клубом «Final stage racing club».

К гонке допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие водительские права категории B, имеющее страховой полис «От травм и несчастных случаев», принимавшее участие в чемпионатах «Zmeinka time attack challenge» с 2011 по 2016 года, либо принимавшее участие как минимум в одной официальной тренировке чемпионата этого года.



В соревнованиях предусмотрены следующие зачеты: личный зачёт в классе «stock», личный зачёт в классе «NA», личный зачёт в классе «turbo», личный зачёт в классе «unlimited» и командный зачет.



Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, мероприятия проводится с целью развития и популяризации автомобильного спорта во Владивостоке, а также развития навыков безопасного вождения автомобиля.



Заявки на участие в соревнованиях принимаются организаторами в соцсетях на http://vk.com/zmeinka_ta и в https://www.instagram.com/zmeinka.timeattack/.



Расписание 1 этапа чемпионата:



9:00 – 10:00 – регистрация;



10:00 – 11:00 - медкомиссия, техническая комиссия;



11:30 – 15:00 – тренировочные и зачетные заезды;



16:00 – 16:20 - подведение итогов, общее награждение.



Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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