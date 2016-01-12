Volvo S60 побил рекорд Нюрбургринга, но результат держали в секрете - автоновости

В прошлом году «заряженной» версии седана Volvo S60 Polestar удалось пройти круг по Северной петле Нюрбургринга за 7 минут и 51,1 секунды. На тот момент это был быстрейший результат для серийных четырехдверных моделей

Шведская модель отодвинула на второе место спортседан BMW M5 (F10), время которого на круге составило 7 минут и 55 секунд.

Однако, в Volvo предпочли не разглашать результаты рекордного круга. Ни придворное ателье Polestar, перешедшее под контроль Volvo, ни партнерская гоночная команда Cyan Racing (отсоединилась от Polestar) тогда не сообщили результаты круга. Информацию об этом Cyan Racing опубликовала только сейчас.

Позднее рекорд Volvo S60 Polestar был побит Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, которая прошла круг за 7 минут 39 секунд, потом рекорд перешел к Porsche Panamera Turbo (7 минут 38 секунд), наконец потом «итальянка» вернула себе быстрейшее время с результатом в 7 минут 32 секунды. Этот рекорд пока не удалось побить никому.

Любопытно, что в отличие от Alfa Romeo или Porsche, под капотом у Volvo S60 Polestar находится не двигатель V6, а «турбочетверка» семейства E-Drive мощностью 367 л.с. До 100 км/ч седан разгоняется за 3,7 секунды, его максимальная скорость равна 250 км/ч.

В самой Cyan Racing говорят, что не публиковали время круга, так как установление рекорда не было приоритетной задачей: на Северной петле инженеры оттачивали управляемость седана S60.