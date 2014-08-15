Краевой чемпионат по джиу-джитсу собрал порядка 200 спортсменов
В минувшие выходные во Владивостоке состоялся чемпионат Приморского края по джиу-джитсу. Мероприятие собрало порядка 200 спортсменов из краевой столицы, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Лесозаводска, Фокино, поселка Кавалерово, поселка Покровка и других населенных пунктов.
«Соревнования проходили в соответствии с международными правилами Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу в дисциплинах «ne-waza» (борьба) и «fighting-system» (полный контакт), «duo-system» (показательные выступления) и «kakuto-system» (полноконтактные поединки)», - рассказал президент Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу Валерий Осокин.
Чемпионат проходил в два дня на двух татами. Показать свое мастерство были приглашены борцы из различных федераций. Спортсмены из Владивостока показали высокие результаты во всех весовых и возрастных категориях. Итоги прилагаются.
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