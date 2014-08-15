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Краевой чемпионат по джиу-джитсу собрал порядка 200 спортсменов

Краевой чемпионат по джиу-джитсу собрал порядка 200 спортсменов
В минувшие выходные во Владивостоке состоялся чемпионат Приморского края по джиу-джитсу. Мероприятие собрало порядка 200 спортсменов из краевой столицы, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Лесозаводска, Фокино, поселка Кавалерово, поселка Покровка и других населенных пунктов.



«Соревнования проходили в соответствии с международными правилами Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу в дисциплинах «ne-waza» (борьба) и «fighting-system» (полный контакт), «duo-system» (показательные выступления) и «kakuto-system» (полноконтактные поединки)», - рассказал президент Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу Валерий Осокин.



Чемпионат проходил в два дня на двух татами. Показать свое мастерство были приглашены борцы из различных федераций. Спортсмены из Владивостока показали высокие результаты во всех весовых и возрастных категориях. Итоги прилагаются.



Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 19:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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