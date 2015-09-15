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Дополненная реальность - автоновости
15-09-2015, 17:07, Автоновости Китайский автогигант Geely станет первым автопроизводителем из Поднебесной, чьи машины будут иметь встроенную поддержку программного обеспечения Apple CarPlay....
13-10-2016, 00:42, Автоновости В компании утверждают, что на данный момент необходимости в удлиненных рабочих днях сейчас нет....
2-09-2015, 18:52, Автоновости В Государственной Думе РФ снова обсуждают идею продажи «красивых» номеров для автомобилей на аукционах....
25-04-2017, 20:50, Автоновости В Верховный суд России поступил иск от юриста компании «ФБК Право» Александра Ермоленко с требованием отменить знаки «Стоянка запрещена» (3.27) и «Остановка запрещена» (3.28)....
16-04-2015, 20:42, Автоновости Ассоциация «Российских автомобильных дилеров» пояснила свою инициативу о продаже подержанных автомобилей....
12-07-2016, 04:09, Автоновости Новые «четверки» с МКПП прибудут в Россию в течение этого месяца....
20-03-2017, 09:08, Автоновости Вчера во втором чтении Госдума одобрила поправки в закон об ОСАГО, по которым ремонт станет приоритетным, но не единственным способом возмещения убытков пострадавшим в ДТП автовладельцам....
2-04-2016, 00:46, Автоновости Внесение ряда поправок в законодательство страны повлекло изменения в акцизах на новые автомобили, которые начали действовать с 1 апреля....
15-02-2010, 01:06, Автоновости Сдержав обещание заблаговременно рассказать о новеньком малогабаритном «проходимце» до его премьеры в Женеве, 10 февраля, в столице Франции ниссановцы устроили...
3-08-2016, 07:48, Автоновости Записи с камер планируется использовать как для повышения качества работы, так и для разрешения спорных ситуаций....