ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен: Борьба между тремя ведущими командами будет плотной Гонщик Ferrari Кими Райкконен не исключает, что за победу на Гран При Монако поборются сразу три команды, включая Red Bull Racing, которая была быстра на свободных заездах в четверг. «Похоже, Red Bull Racing тоже будет в числе претендентов на победу. Но было ожидаемо, что в Монако они окажутся в хорошей форме. Нас ждёт интересное сражение, поэтому нужно постараться выступить как можно лучше, – цитирует Райкконена Crash.net. – Мы прибавляли на протяжении всего сегодняшнего дня. Я доволен машиной, но нужно ещё чуть-чуть прибавить на одном быстром круге. У нас есть время, мы продолжим работать в обычном режиме, а в субботу увидим, каким будет результат». Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Абу-Даби пилот McLaren Фернандо Алонсо объяснил свое сообщение в соцсетях Марку Уэбберу относительно того, что он хотел бы попробовать свои силы в WEC. Фернандо Алонсо намекнул на переход в Porsche... Подробнее Президент Ferrari Серджио Маркионе ожидает феноменальный сезон в исполнении Кими Райкконена в 2016 году, учитывая прогресс финна в последних гонках прошедшего чемпионата.... Подробнее Несмотря на то, что Williams потеряла отличные шансы на подиум на Гран При Великобритании, руководитель гоночной бригады Williams Роб Смедли все же расценивает выступление команды на Сильверстоуне... Подробнее 4 февраля на озере Юность во Владивостоке состоится мотокросс на льду. Третий этап открытого чемпионата города по мотоциклетному кроссу организует общественная организация мотоспорта «Легенда» при... Подробнее На днях исполнительный директор автодрома Сепанг Разлан Разали обвинил бывшего главу менеджмента Ф1 Берни Экклстоуна в неуважении и в том, что он выставил организаторов Гран При Малайзии идиотами.... Подробнее Президент Ferrari и Fiat Chrysler Серджио Маркионе рассказал, что в 2016 год Скудерия входит с большим оптимизмом, чем в кампанию-2015. Когда на презентации новой машины у Маурицио Арривабене... Подробнее Тест-пилот McLaren Кевин Магнуссен покинет команду из Уокинга в конце этого года. Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщает, что британская команда приняла решение не пользоваться опцией... Подробнее Министр спорта и молодежной политики Азербайджана Азад Рагимов в эксклюзивном интервью AUTOSPORT.com.ru рассказал о финансовой стороне проведения Гран При Европы. Можете ли вы назвать сумму, которую... Подробнее Слушатель гоночной Академии Ferrari и резервный гонщик Haas Шарль Леклер подтвердил, что ведёт переговоры с несколькими командами GP2 по поводу выступления в 2017 году. За один этап до конца... Подробнее [img]http://autosport.com.ru/files/news/2015/09/justin-wilson-funeral-coffin-mark-webber_3349013.jpg?20150910132119[/img]Около пятисот человек собралось на похоронах экс-гонщика IndyCar и Формулы 1... Подробнее