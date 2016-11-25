Кими Райкконен: Борьба между тремя ведущими командами будет плотной
Гонщик Ferrari Кими Райкконен не исключает, что за победу на Гран При Монако поборются сразу три команды, включая Red Bull Racing, которая была быстра на свободных заездах в четверг.«Похоже, Red Bull Racing тоже будет в числе претендентов на победу. Но было ожидаемо, что в Монако они окажутся в хорошей форме. Нас ждёт интересное сражение, поэтому нужно постараться выступить как можно лучше, – цитирует Райкконена Crash.net. – Мы прибавляли на протяжении всего сегодняшнего дня.Я доволен машиной, но нужно ещё чуть-чуть прибавить на одном быстром круге. У нас есть время, мы продолжим работать в обычном режиме, а в субботу увидим, каким будет результат».Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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