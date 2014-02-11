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Расходы на автодороги проверит Генпрокуратора - автоновости

Расходы на автодороги проверит Генпрокуратора - автоновостиРасходы на автодороги проверит Генпрокуратора

Генеральная прокуратура России проверит деятельность Федерального дорожного агентства «Росавтодор» после выявленных Счетной палатой нарушений при финансировании дорожного строительства

Аудиторы выявили, что по итогам 2016 года общее финансирование дорожной отрасли из бюджета составило 539,7 миллиардов рублей. По данным Счетной палаты около 3% от этой суммы или 16,5 миллиардов рублей были не исполнены. Большая часть суммы пришлась на межбюджетные трансферты, которые выделяются на дорожные нужды регионов.

В прошлом году «Росавтодор» предоставил регионам трансферты на общую сумму в 80,8 миллиардов рублей. Однако, 36 регионов плановых показателей по строительству, реконструкции и ремонту дорожного хозяйства не достигли, а 17 вообще не планировали вводить новые дороги в эксплуатацию.

Выделенные средства не были использованы, например, в Краснодарском крае, Республике Тыва и Пермском крае, Орловской, Челябинской, Рязанской, Новосибирской областях, Дагестане.

В «Росавтодоре» пояснили, что ведомство уже оштрафовало ряд регионов на 400 миллионов рублей. «Все неиспользованные субъектами трансферты без потерь, в полном объеме возвращены в бюджет страны. На сегодняшний день 15 регионов уже оплатили наложенные на них штрафные санкции», — заявили газете «КоммерсантЪ» в агентстве.

В прошлом году затраты на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог было израсходовано более 700 миллиардов рублей. За прошлый год было построено около 300 километров федеральных трасс, свыше 700 километров отремонтировано.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:06      |      Категория:  Автоновости
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