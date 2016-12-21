Норберт Мичелис быстрейший в первой тренировке на Нордшляйфе
Гонщик Honda Норберт Мичелис показал лучшее время в первой тренировке WTCC на Нордшляйфе, несмотря на прокол колеса и последующий вылет с трассы.Первым, кто отметился быстрым кругом по ходу 60-минутной сессии, стал Ник Катсбург. Бывший пилот Lada Sport, ныне выступающий за Polestar Cyan Racing, возглавил протокол с результатом 8.47,034, прежде чем на трассе появились жёлтые флаги. Причиной стала авария гонщика RC Motorsport Lada Янна Эрлахера. Из-за очевидных проблем с рулевым управлением 20-летний француз вылетел с трассы и на большой скорости врезался в ограждение. Сразу после аварии Янн хромал, но, как сообщает официальный твиттер Мирового Туринга, дебютант не получил никаких травм.Big crash for Yann Ehrlacher in Free Practice 1. #WTCC?? pic.twitter.com/T5ra4qXNzw— The Caution Clock ? (@CautionClock20) 25 мая 2017 г. После снятия режима жёлтых флагов Мичелис улучшил время Катсбурга практически на пять секунд, показав 8.43,255.На следующем круге гонщик заводской команда Honda проехал ещё быстрее на третьем, четвёртом и пятом секторах и вполне мог улучшить собственный результат, но из-за прокола колеса вылетел в 64-м повороте.Практически одновременно на трассе остановился Тьягу Монтейру. У напарника Мичелиса возникли проблемы с топливным насосом, но по крайней мере ему удалось вернуться в боксы.Также не повезло Робу Хаффу, на машине которого, как и у лидера, произошёл прокол. В тестовой сессии с такой же проблемой столкнулись оба гонщика Volvo Катсбург и Тед Бьорк.«Мы выступаем в чемпионате мира, и это не годится, когда происходит столько проколов. В Yokohama должны что-то предпринять», – прокомментировал недовольный Хафф, который, несмотря на проблему, стал вторым.Третье место занял пилот Sebastien Loeb Racing Citroen Том Чилтон, тогда как Катсбург не смог прибавить и остался четвёртым.На пятую строчку за минуту до клетчатого флага поднялся гонщик ROAL Chevrolet Том Коронель.Шестое место занял Меди Беннани, опередивший Монтейру, а замкнули первую десятку Нестор Жиролами, Эстебан Герьерри и Рио Мичигами.Заключительная тренировка стартует в пятницу в 9:15 по московскому времени. Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Норберт Мичелис Honda Racing Team JAS 8.43,255
2 2. Роб Хафф All-Inkl.com Munnich Motorsport 8.44,074 +0,819 3 3. Том Чилтон Sebastien Loeb Racing 8.45,592 +2,337 4 4. Ник Катсбург Polestar Cyan Racing 8.47,034 +3,779 3 5. Том Коронель ROAL Motorsport 8.47,567 +4,312 4 6. Меди Беннани Sebastien Loeb Racing 8.47,711 +4,456 4 7. Тьягу Монтейру Honda Racing Team JAS 8.48,588 +5,333 3 8. Нестор Жиролами Polestar Cyan Racing 8.48,771 +5,516 3 9. Эстебан Геррьери Campos Racing 8.51,049 +7,794 3 10. Рио Мичигами Honda Racing Team JAS 8.52,505 +9,250 3 11. Джон Филиппи Sebastien Loeb Racing 8.54,928 +11,673 4 12. Кевин Глисон RC Motorsport 8.55,091 +11,836 4 13. Орельен Панис Zengo Motorsport 9.01,504 +18,249 4 14. Даниэль Надь Zengo Motorsport 9.05,417 +22,162 3 15. Янн Эрлахер RC Motorsport
0 16. Тед Бьорк Polestar Cyan Racing
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