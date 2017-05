ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Норберт Мичелис быстрейший в первой тренировке на Нордшляйфе Гонщик Honda Норберт Мичелис показал лучшее время в первой тренировке WTCC на Нордшляйфе, несмотря на прокол колеса и последующий вылет с трассы. Первым, кто отметился быстрым кругом по ходу 60-минутной сессии, стал Ник Катсбург. Бывший пилот Lada Sport, ныне выступающий за Polestar Cyan Racing, возглавил протокол с результатом 8.47,034, прежде чем на трассе появились жёлтые флаги. Причиной стала авария гонщика RC Motorsport Lada Янна Эрлахера. Из-за очевидных проблем с рулевым управлением 20-летний француз вылетел с трассы и на большой скорости врезался в ограждение. Сразу после аварии Янн хромал, но, как сообщает официальный твиттер Мирового Туринга, дебютант не получил никаких травм. Big crash for Yann Ehrlacher in Free Practice 1. #WTCC?? pic.twitter.com/T5ra4qXNzw — The Caution Clock ? (@CautionClock20) 25 мая 2017 г.

После снятия режима жёлтых флагов Мичелис улучшил время Катсбурга практически на пять секунд, показав 8.43,255. На следующем круге гонщик заводской команда Honda проехал ещё быстрее на третьем, четвёртом и пятом секторах и вполне мог улучшить собственный результат, но из-за прокола колеса вылетел в 64-м повороте. Практически одновременно на трассе остановился Тьягу Монтейру. У напарника Мичелиса возникли проблемы с топливным насосом, но по крайней мере ему удалось вернуться в боксы. Также не повезло Робу Хаффу, на машине которого, как и у лидера, произошёл прокол. В тестовой сессии с такой же проблемой столкнулись оба гонщика Volvo Катсбург и Тед Бьорк. «Мы выступаем в чемпионате мира, и это не годится, когда происходит столько проколов. В Yokohama должны что-то предпринять», – прокомментировал недовольный Хафф, который, несмотря на проблему, стал вторым. Третье место занял пилот Sebastien Loeb Racing Citroen Том Чилтон, тогда как Катсбург не смог прибавить и остался четвёртым. На пятую строчку за минуту до клетчатого флага поднялся гонщик ROAL Chevrolet Том Коронель. Шестое место занял Меди Беннани, опередивший Монтейру, а замкнули первую десятку Нестор Жиролами, Эстебан Герьерри и Рио Мичигами. Заключительная тренировка стартует в пятницу в 9:15 по московскому времени.

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Норберт Мичелис

Honda Racing Team JAS

8.43,255



2

2.

Роб Хафф

All-Inkl.com Munnich Motorsport

8.44,074

+0,819

3

3.

Том Чилтон

Sebastien Loeb Racing

8.45,592

+2,337

4

4.

Ник Катсбург

Polestar Cyan Racing

8.47,034

+3,779

3

5.

Том Коронель

ROAL Motorsport

8.47,567

+4,312

4

6.

Меди Беннани

Sebastien Loeb Racing

8.47,711

+4,456

4

7.

Тьягу Монтейру

Honda Racing Team JAS

8.48,588

+5,333

3

8.

Нестор Жиролами

Polestar Cyan Racing

8.48,771

+5,516

3

9.

Эстебан Геррьери

Campos Racing

8.51,049

+7,794

3

10.

Рио Мичигами

Honda Racing Team JAS

8.52,505

+9,250

3

11.

Джон Филиппи

Sebastien Loeb Racing

8.54,928

+11,673

4

12.

Кевин Глисон

RC Motorsport

8.55,091

+11,836

4

13.

Орельен Панис

Zengo Motorsport

9.01,504

+18,249

4

14.

Даниэль Надь

Zengo Motorsport

9.05,417

+22,162

3

15.

Янн Эрлахер

RC Motorsport





0

16.

Тед Бьорк

Polestar Cyan Racing





4

