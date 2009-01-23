BMW представила самую мощную M4 - автоновости

Компания BMW наконец-то поделилась подробностями о гоночном варианте купе M4 GT4. Купе прошло изнурительные испытания: инженеры компании «накрутили» на нем более 20 тысяч километров

Гоночное купе получило аэродинамический обвес, напоминающий тот, что имеет версия GTS. Купе максимально облегчено: капот и двери изготовлены из углеволокна, из салона убрано все лишнее, установлен трубчатый каркас безопасности.

Под капотом установлена 3-литровая «шестерка» с двойным турбонаддувом, выдающая 431 л.с. Роботизированную 7-ступенчатую коробку передач, тормоза, педали и гоночное сиденье M4 GT4 получило от более «взрослой» M6 GT3.

Купе обойдется клиентам в Европе минимум в 169 тысяч евро. Гоночный класс GT4 предусматривает допуск автомобилей исключительно заводской подготовки с минимальными переделками. Официальная презентация купе пройдет в эти выходные в рамках гонки на выносливость «24 часа Нюрбуринга». Однако, на трассах он появится только в следующем сезоне, после соответствующей омологации Международной автомобильной федерацией (FIA).