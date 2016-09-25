Sauber ожидала большего от тренировок в Монако

Первые две тренировки оказались продуктивными, но непростыми для Sauber, которая привезла новые аэродинамические детали на Гран При Монако. При этом в первой тренировке у Маркуса Эрикссона возникла проблема с коробкой передач, из-за которой он смог проехать только три круга.«Не самый идеальный день, – признался Маркус. – Из-за проблем с коробкой передач я потерял много времени в первой тренировке, а на такой трассе, как в Монако, где важно не терять импульс, это особенно существенная потеря. Чтобы подготовить автомобиль ко второй тренировке, парни сильно постарались.Пока что мы недовольны темпом: несмотря на прогресс в Барселоне, здесь нам пока что не хватает сцепления».Паскаль Верляйн добавил: «В целом это был трудный день для нас. Мы определенно ожидали большего здесь, в Монако, по сравнению с нынешним результатом, поэтому я не удовлетворен сегодняшними показателями. Нам нужно понять причины проблем, чтобы прибавить в субботу и воскресенье».Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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