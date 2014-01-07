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Hyundai показал профиль нового кроссовера - автоновости

Hyundai показал профиль нового кроссовера - автоновостиHyundai показал профиль нового кроссовера

Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai продолжает дразнить публику анонсами, посвященными компактному кроссоверу Kona, который будет представлен этим летом

Несмотря на то, что внешность модели была рассекречена во время рекламных съемок, в Hyundai по-прежнему сохраняют ауру таинственности вокруг этой модели.

На этот раз Hyundai Kona показал свой профиль: у кроссовера довольно динамичная внешность с длинным капотом, стреловидными задними стойками и двухцветным решением кузова: оранжевый цвет контрастирует с черной крышей.

Кроссовер Hyundai Kona будет отличаться довольно агрессивным молодежным обликом. Спереди у него будет «двухэтажная» оптика: сверху узкие дневные ходовые огни, а в переднем бампере — основные блок-фары.

По неподтвержденной информации Hyundai Kona будет базироваться на платформе хэтчбека i30, потому он может и не получить полный привод. Его отсутствие, впрочем, не мешает довольно успешным продажам одноклассников, например Renault Captur. А вот гамму двигателей, вероятнее всего, кроссовер позаимствует у i30, которая состоит из 4-цилиндровых турбодвигателей объемом от одного до 1,6 литра.

Название кроссовера отсылает нас к курортному местечку Киуала-Кона в бухте Кона на Гавайях. В Hyundai говорят, что новый кроссовер является важным стратегическим элементом в плане компании стать ведущим азиатским брендом в Европе к 2021 году. Hyundai Kona станет третьим после Tucson и Santa Fe кроссовером компании на европейском рынке.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:05      |      Категория:  Автоновости
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