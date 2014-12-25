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Дженсон Баттон: Нужно время, чтобы почувствовать уверенность за рулем

Чемпион мира-2009 Дженсон Баттон рассказал о том, как для него прошёл первый день гоночного уик-энда Гран При Монако.

Британец, заменивший в McLaren Фернандо Алонсо, впервые сел за руль машины MCL32, однако это не помешало ему показать 12-й результат с отставанием всего в 0,035 секунды от напарника Стоффеля Вандорна.

«Я почувствовал себя естественно сразу после выезда на трассу в первой тренировке. Непривычнее всего, когда едешь с кем-то рядом, так как на трассе новые автомобили выглядят просто гигантскими. Кроме того, иногда кажется, что находишься слишком близко к барьерам, – цитирует Баттона Crash.net. – Во второй тренировке было чуть сложнее, так как я старался тормозить позже и проходить повороты с большей скоростью, чем привык.

Чтобы набраться уверенности, нужно время. Но надеюсь, поработав с инженерами, я смогу прибавить».

Как и ожидалось, в Монако команда McLaren выглядит конкурентоспособнее по сравнению с предыдущими этапами, но цель Баттона остаётся неизменной.

«Я хочу и дальше получать удовольствие, прогрессировать, – сказал британец. – Мне очень понравилось управлять этой машиной. Похоже, обновления, представленные в Барселоне и здесь, сработали отлично. Надеюсь, что, почувствовав себя увереннее, я смогу добиться от машины ещё большего».

Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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