Дженсон Баттон: Нужно время, чтобы почувствовать уверенность за рулем
Чемпион мира-2009 Дженсон Баттон рассказал о том, как для него прошёл первый день гоночного уик-энда Гран При Монако.Британец, заменивший в McLaren Фернандо Алонсо, впервые сел за руль машины MCL32, однако это не помешало ему показать 12-й результат с отставанием всего в 0,035 секунды от напарника Стоффеля Вандорна.«Я почувствовал себя естественно сразу после выезда на трассу в первой тренировке. Непривычнее всего, когда едешь с кем-то рядом, так как на трассе новые автомобили выглядят просто гигантскими. Кроме того, иногда кажется, что находишься слишком близко к барьерам, – цитирует Баттона Crash.net. – Во второй тренировке было чуть сложнее, так как я старался тормозить позже и проходить повороты с большей скоростью, чем привык.Чтобы набраться уверенности, нужно время. Но надеюсь, поработав с инженерами, я смогу прибавить».Как и ожидалось, в Монако команда McLaren выглядит конкурентоспособнее по сравнению с предыдущими этапами, но цель Баттона остаётся неизменной.«Я хочу и дальше получать удовольствие, прогрессировать, – сказал британец. – Мне очень понравилось управлять этой машиной. Похоже, обновления, представленные в Барселоне и здесь, сработали отлично. Надеюсь, что, почувствовав себя увереннее, я смогу добиться от машины ещё большего».Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Монако с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Торжественное собрание, посвященное 75-летнему юбилею Дня физкультурника, прошло в администрации АГО. Лучших работников сферы физкультуры и спорта поздравил с профессиональным праздником глава округа...
Бывший резервный пилот Lotus F1 Давиде Вальсекки в сезоне 2014 года возвращается к регулярной гоночной практике и поедет в международной серии GT Open. В прошлом году экс-чемпион GP2 не выступал ни в...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!