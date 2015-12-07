Mercedes-Benz А-класса получит микролитражные двигатели - автоновости

Новое поколение преденеприводных моделей Mercedes-Benz (A-класс, CLA, седан А-класса, GLA, GLB) получит 1,2- и 1,4-литровые турбодвигатели, которые сменят 1,6-литровый силовой агрегат

Новые силовые агрегаты разрабатываются совместно с альянсом Renault-Nissan, с которым у немецкой компании действует долгосрочное соглашение о сотрудничестве.

Новые двигатели получат индекс M282 и будут предназначены исключительно для поперечной установки в переднеприводные автомобили. Двигатели семейства М282 будут устанавливать на самые доступные версии переднеприводных моделей Mercedes-Benz.

Следующее поколение переднеприводных Mercedes-Benz будет построено на серьезно модернизированной платформе MFA (Modular Front Architecture). Все модели станут шире, увеличится колесная база и общая длина.

К нынешним моделям добавится кроссовер GLB, который, как ожидается, получит внешность в стиле G-класса, а также полноценный седан А-класса, который будет конкурировать с Audi A3 Sedan и седаном BMW 1-Series.

Кроме новых силовых агрегатов, переднеприводные Mercedes-Benz получат и известные по нынешнему поколению моторы, которые пройдут модернизацию. Также в линейке появится гибридная версия.