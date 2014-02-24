ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: Если бы не личный спонсор Боттаса, Mercedes пригласила бы Верляйна Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф рассказал, что Валттери Боттас перешёл в «Серебряные стрелы» в 2017 году с позволения своего личного спонсора Антти Аарнио-Вихури. Торгово-промышленная группа финского миллиардера поддерживает Валттери ещё с картинга и, как признает Вольф, решающее слово в межсезонье было именно за ней. «Да, это так, в противном случае напарником Льюиса Хэмилтона стал бы Паскаль Верляйн, – цитирует Вольфа финская газета Turun Sanomat. – Благодаря Антти переход Валттери в нашу команду стал возможным. Конечно, у него есть и другие очень важные партнёры, как, например, Kemppi. Но именно компания Антти разрешила ему подписать контракт с Mercedes».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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