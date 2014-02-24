Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Новый крытый тренажерный комплекс появился в Арсеньеве

Новый крытый тренажерный комплекс появился в Арсеньеве
Новое место для занятия физической культурой и спортом появилось в Арсеньеве. В городе практически завершено обустройство крытого тренажерного комплекса. Посещать спортивную площадку могут все желающие бесплатно и в любое время.

Обустройство крытого тренажерного комплекса, предназначенного для проведения самостоятельных и групповых занятий по фитнесу, бодибилдингу и кроссфиту, стало одним из этапов реализации в Арсеньеве федеральной программы «5 шагов благоустройства повседневности», которая проходит в 319 российских моногородах.

Как сообщили в муниципальной администрации, в новом атлетическом павильоне, установленном на базе специализированного центра подготовки олимпийского резерва «Богатырь», собрано современное оборудование, предназначенное для проведения самостоятельных или групповых занятий.

По словам директора центра «Богатырь» Романа Хаматшина, сейчас в комплекс входит более десяти видов различных тренажеров – рукоходы, скамья для пресса, стол для армреслинга, тренажеры для развития мышц ног, спины и грудной клетки, а также турники, брусья, шведская стенка.

Посещать спортплощадку могут арсеньевцы всех возрастов бесплатно. Тренажеры уже оценили взрослые и дети из близлежащих домов и других районов города.

На данный момент строители практически завершили работу по монтажу комплекса. В ближайшее время будет установлена подсветка для посещений в вечернее время.



Пресс-служба администрации Приморского края

Фото администрации Арсеньевского ГО

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
«Луч-Энергия» закрыл трансферную кампанию приобретением форварда «Сокола»
24-02-2014, 00:40, Спорт
Последним новичком «Луча-Энергии» в зимний трансферный период стал нападающий Евгений Гаврюк, сообщил корреспонденту Sportbox.ru Сергею Ильеву главный тренер владивостокцев Александр Григорян. ...
Подробнее
Приморские ушуисты взяли «серебро» и бронзу Первенства России
21-04-2015, 11:02, Спорт
С 13 по 17 апреля в Московском Центре боевых искусств состоялись чемпионат и первенство России по традиционным видам ушу. В соревнованиях участвовало более 500 спортсменов из всех федеральных округов...
Подробнее
Спортсмены федерации джиу-джитсу отдохнули с пользой
15-08-2014, 03:43, Спорт
С 1 по 10 августа в поселке Врангель на территории гостиничного комплекса «Восток» прошли учебно-тренировочные сборы Межрегиональной Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу. В сборах приняли участие 150...
Подробнее
Видео: Лучшие моменты этапа Формулы E в Буэнос-Айресе
20-02-2017, 00:06, Спорт
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты третьего этапа Формулы E сезона 2016/17, прошедшего в субботу, 19 февраля, на городской трассе в Буэнос-Айресе. Гонка в Аргентине стала первой в...
Подробнее
Юные жители Владивостока играют в «Зарницу»
21-04-2016, 11:56, Спорт
Сегодня, 21 апреля, в 10:45 во Владивостокском городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) стартует II городская военно-спортивная игра «Зарница» среди военно-патриотических клубов...
Подробнее
Павел Коцаренко стал трижды бронзовым призером России по бадминтону
28-12-2013, 13:11, Спорт
Среди спортсменов, которым еще не исполнилось 17 лет, произошло завершение командного равенства России по бадминтону. Бронзовым призером по бадминтону трижды стал призер наш соотечественник из...
Подробнее
Спортсменка из Приморья Маргарита Торшина завоевала десять золотых медалей на всероссийских соревнованиях по плаванию среди лиц с ПОДА
28-10-2015, 01:46, Спорт
Успешными стали выступления приморской спортсменки Маргариты Торшиной на всероссийских соревнованиях по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 16-летняя воспитанница...
Подробнее
Видео: Хорхе Лоренсо протестировал Mercedes F1
23-11-2016, 23:48, Спорт
Трехкратный чемпион MotoGP в составе Yamaha Хорхе Лоренсо провел тесты совместно с Mercedes F1, чему сегодня появилось документальное подтверждение. Хорхе опробовал технику Mercedes W05 на автодроме...
Подробнее
Цитаты Гран При Бразилии, суббота: Mercedes
9-11-2014, 06:45, Спорт
Льюис Хэмилтон - 2-й: http://autosport.com.ru/news/id/17015 Нико Росберг - 1-й: http://autosport.com.ru/news/id/17021...
Подробнее
«Гонка Героев» возвращается в Приморье
24-08-2016, 06:48, Спорт
В Приморье 27 и 28 августа на полигоне «Горностай» состоится финальный этап сезона «Гонки Героев-2016». Три лучшие команды отправятся на Суперфинал проекта в Москву. «Гонка Героев» – это единственный...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU