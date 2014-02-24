Новый крытый тренажерный комплекс появился в Арсеньеве

Новое место для занятия физической культурой и спортом появилось в Арсеньеве. В городе практически завершено обустройство крытого тренажерного комплекса. Посещать спортивную площадку могут все желающие бесплатно и в любое время.

Обустройство крытого тренажерного комплекса, предназначенного для проведения самостоятельных и групповых занятий по фитнесу, бодибилдингу и кроссфиту, стало одним из этапов реализации в Арсеньеве федеральной программы «5 шагов благоустройства повседневности», которая проходит в 319 российских моногородах.

Как сообщили в муниципальной администрации, в новом атлетическом павильоне, установленном на базе специализированного центра подготовки олимпийского резерва «Богатырь», собрано современное оборудование, предназначенное для проведения самостоятельных или групповых занятий.

По словам директора центра «Богатырь» Романа Хаматшина, сейчас в комплекс входит более десяти видов различных тренажеров – рукоходы, скамья для пресса, стол для армреслинга, тренажеры для развития мышц ног, спины и грудной клетки, а также турники, брусья, шведская стенка.

Посещать спортплощадку могут арсеньевцы всех возрастов бесплатно. Тренажеры уже оценили взрослые и дети из близлежащих домов и других районов города.

На данный момент строители практически завершили работу по монтажу комплекса. В ближайшее время будет установлена подсветка для посещений в вечернее время.





Пресс-служба администрации Приморского края

Фото администрации Арсеньевского ГО