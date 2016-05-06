ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Расписание гоночного уик-энда 25-28 мая На этой неделе гоночный уик-энд начинается в четверг, а не как обычно в пятницу, потому что Формула 1 пожаловала в княжество Монако. В прошлом году на улицах Монте-Карло победу в дождевой гонке отпраздновал Льюис Хэмилтон, хотя огромный подарок британцу сделала команда Red Bull Racing, которая попросту не была готова принять Даниэля Риккардо на пит-стопе, из-за чего австралиец потерял верное первое место. В 2017-м Льюис вновь является одним из фаворитов на успех. Если говорить о чемпионской гонке, то он отстает от Себастьяна Феттеля всего на шесть очков. Интересно, что эту уличную трассу никак нельзя назвать любимой для Хэмилтона и Феттеля: британец здесь выигрывал дважды, а немец сумел отпраздновать победу лишь один раз. Тренировки в четверг начинаются в 11:00 и 15:00 по московскому времени. Субботняя квалификация начнется в 15:00. В это же время в воскресенье погаснут огни, сигнализирующие о старте гонки.



instagram.com/fernandoalo_oficial/

ГП Монако станет для болельщиков Больших Призов важным событием, но уже спустя несколько часов после его окончания на старт «500 миль Индианаполиса» выйдет еще один действующий пилот Ф1 Фернандо Алонсо. Уже сейчас можно сказать, что испанец привлек огромное внимание автоспортивных болельщиков со всего мира к «Инди-500». Более того, появление двукратного чемпиона мира на «Старой кирпичнице» уж никак нельзя назвать отбыванием номера, потому что на гонку, которая стартует в 19:05 по московскому времени, он квалифицировался с пятым временем. В качестве гонки-поддержки для Ф1 в Монако будет выступать Формула 2. Для гонщиков бывшей серии GP2 это третий этап в сезоне-2017. Будет интересно посмотреть на то, как проявит себя на узких улочках Монте-Карло новичок серии и лидер общего зачета Шарль Леклер. В четверг квалификация стартует в 17:15 по московскому времени. Первая гонка начнется в пятницу в 12:30, а вторая гонка стартует в субботу в 17:10. Не обойдется этот уик-энд и без Формулы 3.5 V8. Россияне Егор Оруджев, Матевос Исаакян и Константин Терещенко, а также другие пилоты будут соревноваться в Хересе. Первая квалификация и первая гонка пройдут в субботу в 10:55 и 14:55, а в воскресенье в 10:35 и 14:35 состоятся вторая квалификация и вторая гонка соответственно. Не останутся без внимания и туринговые соревнования. Четвертый этап WTCC пройдет на легендарной трассе Нордшляйфе. Квалификация в Германии состоится в 13:45 в пятницу, а гонка открытия и главная гонка начнутся в 12:20 и 13:45 соответственно. Главные оппоненты Тьягу Монтейру постараются сократить отставание от португальца в общем зачете, который опережает ближайшего преследователя почти на 40 очков.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В субботу, 7 мая, в 11 часов во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат Приморского края по джиу-джитсу в дисциплине «kakuto system» (полноконтактные... Подробнее 23-летний финалист Кубка Братины защитник Николай Жилин из «Ижстали» подписал двусторонний контракт с ХК «Адмирал». Как рассказали в департаменте по физической культуре и спорту, Николай Жилин –... Подробнее Во Владивостоке пройдёт чемпионат города по дворовому футболу. Заявки на участие в турнире подали 40 любительских команд.... Подробнее Жан-Эрик Вернь показал лучшее время в первый день финальных предсезонных тестов за рулем автомобиля команды Techeetah, на котором установлен двигатель Renault. Французу не хватило 0,006 секунды до... Подробнее Паскаль Верляйн выиграл гонку DTM на Лаузицринге, а финишировавший шестым Марко Виттман досрочно оформил чемпионство серии... Подробнее ... Подробнее На ринге выступают спортсмены от 10 до 16 лет со всего Приморья: Находки, Уссурийска, Владивостока, Арсеньева, Спасска-Дальнего. Самую многочисленную команду на правах хозяев выставили большекаменцы.... Подробнее Придомовые хоккейные коробки во Владивостоке готовят к зиме. Специалисты административно-территориальных управлений, управления развития физической культуры и массового спорта администрации города и... Подробнее С 20 по 22 октября 2016 года в Москве пройдет международная конференция «ДОД-2016: современные механизмы управления учреждениями дополнительного образования». Мероприятие разработано специально для... Подробнее Уважаемые читатели AUTOSPORT.com.ru, мы рады представить условия нашей викторины по розыгрышу билетов на российский этап DTM, который пройдёт с 19 по 21 августа на подмосковном автодроме Moscow... Подробнее