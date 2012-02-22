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Отличительные особенности и преимущества рынка Форекс

Перспективный финансовый рынок форекс – популярнейшее направление бизнеса в интернете, отличная возможность заработать состояние. Платформа обладает целым рядом отличительных особенностей. Чтобы стать успешным трейдером понадобится немного знаний в области технического, фундаментального анализа рынка финансов. Здесь можно пройти несложную процедуру – регистрацию, открытие счета, успеть получить приятный бонус от дилингового центра.

Особенности уникальной платформы

Трейдерам необходимо оплачивать исключительно спред, прочие платежи отсутствуют. Пользователь оценит оперативную реакцию форекса на малейшее изменение изменения валют, финансовые новости, поэтому можно выделить важное преимущество – оперативность. Совершать торговые сделки можно когда, где, как удобно, значит второе достоинство – отсутствие временных и географических ограничений. Ликвидность рынка обусловлена колоссальным оборотом средств за день. Здесь усердно трудится огромное количество продавцов, покупателей. Валюта форекса – товар, который всегда найдет своего покупателя. Среди прочих преимуществ можно выделить:

• высокий процент доходности;
• отсутствие комиссии на транзакцию;
• минимальный порог входа;
• возможность увеличения залоговой суммы.

Таким образом, пользователь имеет потенциально высокую доходность торговли, низкие требования к сумме депозита, возможности бонусов, поощрений. Теперь нет необходимости временной привязки к работе какой-либо биржи.

Особенности фондовой биржевой площадки

Огромное число трейдеров всегда выбирает проверенную площадку, учитывая доступность телекоммуникационных систем. Для работы виртуального глобального торгового портала понадобиться современный гаджет и скоростная сеть. Основной принцип неструктурированного рынка – свободная конвертация валюты, которая основывается на двух известных показателях, это спрос и предложение. Форекс становится площадкой, где успешно зарабатывают страховые компании, коммерческие организации, банки, частные лица, каждый из которых преследует собственные задачи и цели. Некоторых привлекает спекуляция, другие занимаются скупкой определенной валюты, кто-то хеджирует рыночные риски. Онлайн платформа представляет огромное количество торговых инструментов (около 500). Несмотря на высокие риски, ежедневно пополняется армия трейдеров, которые желают получать стабильный доход, расти, совершенствоваться и развиваться.



Опубликовано:   Сегодня, 16:56      |      Категория:  Новости
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Подробнее
В городе Находке по материалам прокурорской проверки
21-06-2013, 21:01, Новости
В городе Находке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица службы судебных приставов. Как рассказала корреспонденту РИА «VladNews» старший помощник...
Подробнее
В Приморье выберут лучшего педагога дополнительного образования
2-12-2010, 16:34, Новости
Заключительный этап краевого конкурса среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проходит в Приморском институте повышения квалификации работников образования...
Подробнее
Скоро в наших домах появятся роботы-домохозяйки и пресс-секретари
14-06-2012, 16:27, Новости
Известный изобретатель из Японии Такахаси Томотака провел во Владивостоке два мастер-класса: один для взрослых, а на второй пригласили юных жителей столицы Приморья. Гость из Страны восходящего...
Подробнее
Вчера, 22 января, во Владивостоке состоялось обследование
23-01-2013, 14:30, Новости
Вчера, 22 января, во Владивостоке состоялось обследование автобусных маршрутов по мостам через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный на предмет соответствия состояния, оборудования и содержания...
Подробнее
На станции Находка-Восточная Дальневосточной железной
15-01-2013, 17:00, Новости
На станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги рабочая группа руководства Дальневосточной магистрали обсудила проблему «брошенных» поездов, сообщает сегодня в рассылке пресс-служба...
Подробнее
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смерти заключенного
8-11-2012, 15:24, Новости
6 ноября 2012 года на территории ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю несколько осужденных нанесли множественные удары ногами и руками, а также деревянным табуретом по голове и телу четверым...
Подробнее
Против чего протестуем?
19-06-2012, 12:59, Новости
Я уже писала, что вчера посетила митинг патриотической оппозиции. Там с трибуны по крайне мере протестовали против конкретных вещей: новой волны приватизации, вступления в ВТО, американского...
Подробнее
Во Владивостоке может появиться Миграционный центр
13-04-2010, 16:07, Новости
Приехавшие в Приморье мигранты смогут здесь открыто решать свои проблемы....
Подробнее
Пресечена дача взятки в размере 70 000 долларов за освобождение преступника.
10-11-2009, 17:08, Новости
Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Приморскому краю расследуется уголовное дело по факту дачи взятки заместителю Приморского транспортного прокурора....
Подробнее

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