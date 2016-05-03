Крепкий орешек - автоновости

Практика показывает, что лучшим залогом под кредит, чем автомобиль, может быть только банковский депозит. Однако далеко не у всех, кому необходим кредит, существует реальная возможность заложить свой...
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