ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Макс Ферстаппен: Я постараюсь держаться подальше от стен Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен не намерен повторять ошибки, которые он совершил на уик-энде в Монте-Карло год назад. В 2016-м Макс приехал в Монако после сенсационной победы на Гран При Испании, однако на уличной трассе юный голландец опустился с небес на землю: из-за аварии в квалификации он оказался в хвосте стартовой решетке, а в гонке его камбэк остановила очередная встреча с барьером. А в 2015-м его гонка в составе Toro Rosso закончилась, когда он влетел в Lotus Ромена Грожана перед Sainte Devote. «В этот раз я постараюсь держаться подальше от стен, – цитирует Ферстаппена Crash.net. – Я сделал выводы из прошлых аварий. Многое можно улучшить как в работе машины, так и в области пилотирования. Сейчас я хорошо себя чувствую, а прошлое осталось в прошлом. Могу сказать, что в этом году нам придется сложнее, чем в 2016-м [когда Даниэль Риккардо боролся за победу с Льюисом Хэмилтоном]. Но никто не знает, что произойдет на самом деле. Мы всегда стараемся выполнять свою работу наилучшим образом. Если ты будешь комфортно чувствовать себя в машине, это уже станет большим плюсом по ходу уик-энда».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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