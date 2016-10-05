Макс Ферстаппен: Я постараюсь держаться подальше от стен
Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен не намерен повторять ошибки, которые он совершил на уик-энде в Монте-Карло год назад.В 2016-м Макс приехал в Монако после сенсационной победы на Гран При Испании, однако на уличной трассе юный голландец опустился с небес на землю: из-за аварии в квалификации он оказался в хвосте стартовой решетке, а в гонке его камбэк остановила очередная встреча с барьером.А в 2015-м его гонка в составе Toro Rosso закончилась, когда он влетел в Lotus Ромена Грожана перед Sainte Devote.«В этот раз я постараюсь держаться подальше от стен, – цитирует Ферстаппена Crash.net. – Я сделал выводы из прошлых аварий. Многое можно улучшить как в работе машины, так и в области пилотирования. Сейчас я хорошо себя чувствую, а прошлое осталось в прошлом.Могу сказать, что в этом году нам придется сложнее, чем в 2016-м [когда Даниэль Риккардо боролся за победу с Льюисом Хэмилтоном]. Но никто не знает, что произойдет на самом деле.Мы всегда стараемся выполнять свою работу наилучшим образом. Если ты будешь комфортно чувствовать себя в машине, это уже станет большим плюсом по ходу уик-энда».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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