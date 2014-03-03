В России нашли 14,7 тысяч опасных участков дорог - автоновости
В России нашли 14,7 тысяч опасных участков дорог
Благодаря проекту «Убитые дороги» Общероссийский национальный фронт (ОНФ) зафиксировал в России более 14 тысяч опасных участков дорог общей протяженностью 15 443 километра. При этом, благодаря активности посетителей сайта эти участки были добавлены всего за три месяца работы проекта
В ТОП-10 городов, где наибольшую активность проявили жители, вошли Санкт-Петербург, Курск, Волгоград, Саратов, Нижний Новгород, Рязань, Симферополь, Псков, Москва, Ялта. Еще перед стартом проекта ОНФ депутат Госдумы Александр Васильев направил официальные запросы с просьбой предоставить планы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в администрации 134 муниципальных образований.
В ближайших планах активистов Народного фронта - направление «народных рейтингов» главам регионов и администрациям муниципальных образований субъектов РФ. В течение мая-июня на карту будет добавлена информация о планах по ремонту дорог в муниципальных образованиях, которая уже поступает в ответ на отправленные ранее запросы. Планируется также добавить на интерактивную карту дороги, которые будут отремонтированы на средства от системы «Платон», а также в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Параллельно активисты проекта лично проверяют состояние дорог. В марте дорожные рейды прошли по городам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в апреле - в Центральном федеральном округе. В мае эксперты проверяют дороги в Северо-Западном федеральном округе, а в июне планируется провести дорожные рейды в Приволжском федеральном округе.
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