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Китайская Geely приобретает доли в Proton и Lotus - автоновости

Китайская Geely приобретает доли в Proton и Lotus - автоновостиКитайская Geely приобретает доли в Proton и Lotus

Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely сообщила о том, что достигла договоренности о покупке доли в размере 49,9% малазийского производителя автомобилей Proton. Доля будет куплена у местного конгломерата DRB-Hicom. Также Geely получит контроль (долю в 51%) в британском производителе спортивных автомобилей Lotus, которым владеет Proton

«Соглашение закладывает основу для сотрудничества Geely Holdings, Proton и Lotus для совместной работы в области исследований и разработок, производства и продаж», — говорится в заявлении Geely.

Proton, являющийся национальным символом индустриализации Малайзии после провозглашения независимости, останется подконтрольным местным властям, которые сохранили за собой долю в 50,1%. При этом, власти Малайзии надеются, что сотрудничество позволит переродиться национальной марке и откроет перед ней новые горизонты развития.

Geely стала одним из претендентов на покупку доли в Proton в прошлом году. Кроме нее интерес к малайзискому автопроизводителю проявили PSA Peugeot Citroen, альянс Renault-Nissan и Suzuki. По некоторым данным Geely была выбрана за счет обещания предоставить Proton некоторые технологии Volvo, которая так же принадлежит ей.

У Proton в Малайзии два завода общей производственной мощностью 350 тысяч автомобилей в год. Geely хочет увеличить продажи марки не только на внутреннем рынке, но и на экспортных, таких как Великобритания, Индия и Австралия.

Для Proton британский Lotus был обузой, потому компания с легкостью передала контроль над ним Geely. Представители китайской компании говорят о том, что «полностью раскроют потенциал Lotus Cars и выведут ее на новый этап развития за счет расширения модельной линейки и сокращения выводов новых моделей на рынок». Сама же Geely получит доступ к технологиям производства легких шасси, что позволит компании делать модели соответствующие ужесточающимся экологическим требованиям.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:41      |      Категория:  Автоновости
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