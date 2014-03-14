Российский Ford Focus стал лучше сопротивляться грязи - автоновости

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, серьезно ужесточающий наказание для водителей, не пропускающих пешеходов на "зебре". Штраф за такой вид нарушения составит 1 тыс рублей,...
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