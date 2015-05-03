Валттери Боттас: Я был неправ в ситуации на старте Гран При Испании
Гонщик Mercedes Валттери Боттас частично признал свою вину в инциденте в первом повороте после старта Гран При Испании две недели назад.Финн задел машину соотечественника Кими Райкконена, который, в свою очередь, столкнулся с Максом Ферстаппеном. В результате двое последних сошли, а Валттери продолжил гонку на третьем месте, которое занимал вплоть до отказа двигателя на 39-м круге.«Я мог бы лучше справиться со своей работой, – цитирует Боттаса AUTOSPORT. – На торможении перед первым поворотом я, возможно, потерял ориентир, так как ехал вплотную за Себастьяном Феттелем. Поэтому, наверное, я был неправ в этой ситуации.Я рано затормозил и потом убрал ногу с педали тормоза. В результате у Кими появилась возможность выйти вперёд по внешней траектории. Закончилось все печально, так как для трёх машин этот участок трассы был слишком узким.На мой взгляд, это был обычный гоночный инцидент, но, конечно, мне стоило тормозить позже».Сразу после инцидента в Барселоне Ферстаппен и Райкконен обвинили Боттаса, и в среду, перед началом гоночного уик-энда Гран При Монако, голландец повторил свою точку зрения.«Я считаю, что всё началось со слишком раннего торможения Валттери. Он боролся за второе место, а затем оказался чуть ли не пятым», – сказал Макс.На предположение о том, что сам он действовал чересчур оптимистично, пытаясь выйти вперёд по внешней траектории, Ферстаппен ответил: «На ракурсе сверху чётко видно, что в тот момент я находился уже впереди. Мне просто не повезло.Между Кими и Валттери было ещё несколько сантиметров свободного пространства. Этот участок трассы был достаточно широким, чтобы проехать его втроем».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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