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Китайская Geely приобретает доли в Proton и Lotus - автоновости
25-04-2017, 04:41, Автоновости На конец 2016 года в России зарегистрировано 3,5 миллиона легковых автомобилей с правым рулем или 8,3% от всего легкового автопарка страны....
23-11-2015, 16:52, Автоновости С января нового года цены на российском авторынке могут подскочить....
3-07-2014, 15:50, Автоновости Выпуск нового поколения гибридного автомобиля Prius от японского автопроизводителя Toyota Motor откладывается как минимум на полгода....
27-12-2015, 14:06, Автоновости Новинку российского автопрома – кроссовер Xray – уже можно предзаказать....
14-02-2014, 14:12, Автоновости Европейская премьера нового купе премиального японского бренда Lexus под именем RC и его «горячей» версии RC F пройдет в рамках автосалона в Женеве уже в марте....
25-02-2014, 03:10, Автоновости Американский автопроизводитель Ford готовится представить обновленную версию модели Focus....
12-04-2015, 21:50, Автоновости Российское представительство американского бренда Jeep объявило о начале приема предзаказов на новую, дизельную модификацию внедорожника Jeep Cherokee....
29-01-2014, 02:40, Автоновости Два с половиной года руководство компании BMW отвело конструкторам для разработки нового поколения модели 5-Series. Уже сегодня известно, что новая «пятерка» получит в основу новую архитектуру,...
27-12-2014, 16:47, Автоновости Китайский кроссовер BYD S7, внешне напоминающий Lexus RX, получит новый турбодвигатель....
27-11-2014, 12:52, Автоновости К 2017 году японский автопроизводитель Suzuki планирует пополнить свой модельный ряд шестью новыми моделями....