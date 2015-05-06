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Во Владивостоке прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег»

Во Владивостоке прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег»
Столица Приморья принимала самый масштабный забег с одновременным стартом в десяти крупных городах России.

Праздник спорта на центральной площади начался еще в 14 часов, где подготовили для участников и зрителей забега концерт и много увлекательных сюрпризов. А сами старты были позже: 3 км в 16 ч., 10 и 21 км в 17 ч., 5 км в 18 ч.

Трехкилометровый маршрут организаторы подготовили для детей, а самой массовой оказалась дистанция 5 км.

Всего в мероприятии приняло участие около 1500 человек. Владивосток наряду с другими девятью городами претендовал на почетный титул беговой столицы России, которая определяется по следующим критериям: средняя преодоленная дистанция, процентное соотношение количества участников к численности населения города и средняя скорость участников.

Участники 21-километрового полумарафона проделали путь от центральной площади до остановки «Дальзавод», пробежать такой круг нужно было четыре раза, дополнительно сделав петлю по Корабельной набережной.

Всем финишировавшим вручали медали, а победителей в своих категориях ждали дополнительные призы и кубки от организаторов и партнеров Забега.



Виталий Петров, ИА СпортПриморье, фото автора

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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